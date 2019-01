Smarte Motorradhelme sind auf dem Vormarsch. Auf der CES in Las Vegas hat nun auch Branchenriese Shoei mit dem IT-HD seinen ersten smarten Helm vorgestellt. Bei vielen Startups scheint eine Serienfertigung smarter Helme ungewiss, wenn sich aber Shoei jetzt in diesem Bereich engagiert, dürfte ein Serienstart nicht mehr weit entfernt sein.

Headup-Display bietet Infoflut

Entwickelt wurde der smarte Helm in Zusammenarbeit mit dem japanischen Technologiekonzern NS West, der überwiegend IT-Systeme für Automobile produziert - darunter unter anderem Headup-Displays für den Autobauer Mazda. Zu den smarten Funktionen des Shoei IT-HD gehört ein an der vorderen Helmkante sitzendes Head-Up-Display, das unter anderem relevante Fahrzeugdaten wie Tempo, Drehzahl oder Temperaturen sowie Navigationsinfos virtuell weit vor den Fahrer projeziert. Als Datenquelle dient dabei unter anderem ein per Bluetooth vernetztes Smartphone. Auch eine Sprachsteuerung soll integriert sein. Ein entsprechendes Steuerungsmodul sitzt links außen an der Helmschale.