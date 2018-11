Held HLS-LED-System

Held bringt die Evolution der Sicherheitsweste für Motorradfahrer an den Start. Setzen die aktuellen Warnwesten nur auf Reflektion von Licht, so erzeugt das neue Held Light System (HLS) sein eigenes Licht.

LED-Lichtleiter zum Nachrüsten.

Setpreis rund 80 Euro

Die Installation des HLS erfolgt in wenigen Handgriffen: Das LED-Set wird durch den geöffneten Reißverschluss im Rückenfach in Jacke bzw. Weste eingelegt. Anschließend werden die Enden der weißen Lichtleiter in die jeweiligen Öffnungen im Brustbereich des Bekleidungsstücks von innen eingeführt und vollständig durch den Mesh-Gewebeschlauch geschoben. In gleicher Weise werden die roten Lichtleiter im Rückenbereich von Jacke bzw. Weste eingefädelt.

Nachdem alle vier LED-Module in den dafür vorgesehenen Stellen platziert sind, wird das USB-Kabel durch die Kabeldurchführung von Jacke bzw. Sicherheitsweste geführt. Nun ist das System einsatzbereit und kann jederzeit durch Anschließen des Akkupacks eingeschaltet bzw. durch Trennen ausgeschaltet werden.

Das HLS-Set kostet knapp 80 Euro. Mit einem 4.000 mAh großen Akku soll die Betriebsdauer bei rund 7 Stunden liegen.