Rade/Garage Rally Kit KTM EXC

Das komplette Kit soll knapp 3 Kilogramm wiegen.

Montiert werden diese Baugruppen an einem neuen Carbon-Turm, der vor dem Lenkkopf platziert wird. Alle Bauteile sind so ausgelegt, dass sie an bestehenden Montagepunkten angeflanscht und auch wieder rückstandsfrei zurückgebaut werden können. Enthalten ist natürlich auch ein kompletter Kabelsatz zum Anschluss an die Bordelektrik. Zudem bietet das Kit eine Montagevorbereitung für einen Scott-Lenkungsdämpfer.

Das Gesamtgewicht des Rally Kit geben die Tschechen mit knapp 3 Kilogramm an. Der Preis liegt bei 1.099 Euro. Seine Feuertaufe hat das Kit gerade auf der Dakar unter den Piloten Gabriela Novotna and Jan Vesely bewiesen.