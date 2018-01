Wunderlich LED-Seitenständer-Beleuchtung

Wenn der Fahrer aber dann eine Parkbucht anfahren muss (für den x-ten Neustart des Navis) oder endlich den Hotelparkplatz anfährt (natürlich mit Kies aufgeschüttet), dann kann die am Motorrad befestigte LED-Zubehörlampe helfen: der unbekannte oder gar unbefestigte Untergrund wird ausgeleuchtet und erleichtert so die Beurteilung, ob es sich um ein geeignetes Plätzchen handelt.

Die Ankunft am [hier bitte Ihren Lieblingssee in Norditalien einsetzen] war natürlich bei Tageslicht geplant – wie man halt Tagestouren plant. Denn im Dunkeln motorradfahren ist einfach noch mal ein ganzes Stückchen anspruchsvoller als Autofahren. Wie es halt so ist, kommen manchmal einfach mehr Pinkelpausen dazu als geplant, das Navi hängt sich auf und den Mitfahrern fällt auch noch ein, dass sie etwas zu Mittag essen möchten. Die Sonne neigt sich viel zu früh gen Horizont und die gebuchte Pension scheint fern. Da hilft jetzt die Seitenständer-Beleuchtung von Wunderlich auch nicht weiter.

Rizoma-Motorschutz mit integrierter LED

Bei Rizoma ist die LED im Enduro-Unterbodenschutz integriert. Das Anbauteil kostet 349 Euro und ist für die BMW R 1200 GS erhältlich.

Die Wunderlich Seitenständer-Beleuchtung kostet 99,90 Euro. Sie ist made in Germany und unseres Wissens nach bisher die einzige ihrer Art. Rizoma hat für die BMW R 1200 GS einen Enduro-Motorschutz im Programm (349 Euro), der mit integrierter Bodenleuchte kommt. Immer wenn der Seitenständer ausklappt, leuchtet die LED den Untergrund für 60 Sekunden aus. Das LED-Leuchtmittel von Wunderlich funktioniert hingegen per Knopfdruck. Der Preis umfasst auch das dezent gestaltete Bedienelement, das – rechts am Lenker angebracht – kaum auffällt. Es ist nach der Montage mit dem CanBus geschaltet, so dass die LED nicht die Batterie leerziehen kann: Schaltet der Fahrer die Zündung aus, erlischt mit Zeitverzug auch die Lampe. Knipst man die LED allerdings während der Fahrt an, kann sie theoretisch die ganze Fahrt über leuchten. Trotz E-Kennung für die amtliche Zulassung wäre man mit der dauerhaften „Unterbodenbeleuchtung“ dann aber nicht StVo-konform unterwegs.

Die Montage bezeichnet der Hersteller als „einfach“, der Anschluss funktioniert über Steckverbindungen, das Lötgerät muss also nicht angeschmissen werden. In unserer Bildergalerie bringen wir auch ein paar Beispiele aus der Anbauanleitung.