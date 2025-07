V8 von Ferrari und 400 PS: Motorrad mit F355-Motor fährt

Max Hazan hat es wieder geschafft und das Ferrari-Bike auf die Straße gestellt. Wie bereits im Frühjahr 2025 angekündigt und mit infernalen Prüfstands-Sounds unterstrichen, ist der Supersportler mit V8 fertig und fährt. An der besonderen und wegweisenden Konstruktion hat sich nichts geändert.

V8 von Ferrari im Motorrad

Grundlage des Ferrari-Bikes mit V8 von Max Hazan ist der Ansatz, den Motor mit 3,5 Liter Hubraum und 380 PS nicht in ein Motorrad zu bauen. Sondern: Er baut das Motorrad um den Motor herum und löst in einer dargestellten fast unverschämten Leichtigkeit die Probleme eines Automotors in einem Motorrad.