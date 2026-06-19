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Aprilia Leser Experience 2026 Track und Straße

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Aprilia Leser Experience 2026
Zwei Tage RS und Tuono intensiv testen

Zwei Tage, zwei Welten und ein klarer Fokus aufs echte Fahrgefühl: Bei der Aprilia Leser Experience testen ausgewählte MOTORRAD-Leser RS- und Tuono-Modelle auf Rennstrecke und Straße. Coaching am Spreewaldring und eine geführte Ausfahrt durch Berlin/Brandenburg sind inklusive, ebenso Übernachtung und Verpflegung.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 19.06.2026
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Aprilia
Foto: Aprilia

Aprilia bringt ausgewählte MOTORRAD-Leser auf die ideale Teststrecke – im wörtlichen Sinn. Bei der Aprilia Leser Experience am 11.–12. September 2026 geht es mit maximal 8 Teilnehmenden in zwei klar getrennten Modulen an die Substanz der RS- und Tuono-Familie: erst kontrolliert auf die Rennstrecke Spreewaldring, dann alltagstauglich auf die Straße in Berlin/Brandenburg.

Piaggio
FABRIZIO PORROZZI

Tag 1 (Freitag): Rennstrecke Spreewaldring

Geführte Track Sessions mit Coaching und Instruktion, ausdrücklich auch für Einsteiger geeignet. Im Fokus stehen sportliches Fahren, Sicherheit und ein kontrolliertes Fahrgefühl – mit Aprilia Performance-Modellen, bei denen Linienwahl, Bremspunkte und Körperhaltung den Unterschied machen.

Piaggio
FABRIZIO PORROZZI

Tag 2 (Samstag): Straße Berlin/Brandenburg

Geführte Ausfahrt auf landschaftlich attraktiven Strecken der Region. Hier zählt, wie sich RS und Tuono im echten Leben anfühlen: Handling, Fahrspaß und Alltagstauglichkeit auf Landstraße, durch Ortsdurchfahrten und in wechselnden Radien.

Aprilia
Aprilia

Rahmenbedingungen auf einen Blick

  • Termin: 11.–12. September 2026
  • Teilnehmer: 8 Personen
  • Inklusive: Übernachtung und Verpflegung
  • Anreise/Abreise: individuelle Anreise Freitagvormittag, Abreise Samstagnachmittag

Wer Aprilia nicht nur "probefahren", sondern strukturiert erleben möchte – mit Anleitung auf dem Track und realistischem Eindruck auf der Straße – findet hier ein Wochenende mit klarer Dramaturgie und messbarem Lern- und Fahrerlebnis.

Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026!

Hier direkt für die Aprilia Leser Experience 2026 bewerben!