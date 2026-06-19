Aprilia Leser Experience 2026 Track und Straße

Aprilia bringt ausgewählte MOTORRAD-Leser auf die ideale Teststrecke – im wörtlichen Sinn. Bei der Aprilia Leser Experience am 11.–12. September 2026 geht es mit maximal 8 Teilnehmenden in zwei klar getrennten Modulen an die Substanz der RS- und Tuono-Familie: erst kontrolliert auf die Rennstrecke Spreewaldring, dann alltagstauglich auf die Straße in Berlin/Brandenburg.

FABRIZIO PORROZZI

Tag 1 (Freitag): Rennstrecke Spreewaldring Geführte Track Sessions mit Coaching und Instruktion, ausdrücklich auch für Einsteiger geeignet. Im Fokus stehen sportliches Fahren, Sicherheit und ein kontrolliertes Fahrgefühl – mit Aprilia Performance-Modellen, bei denen Linienwahl, Bremspunkte und Körperhaltung den Unterschied machen.

FABRIZIO PORROZZI

Tag 2 (Samstag): Straße Berlin/Brandenburg Geführte Ausfahrt auf landschaftlich attraktiven Strecken der Region. Hier zählt, wie sich RS und Tuono im echten Leben anfühlen: Handling, Fahrspaß und Alltagstauglichkeit auf Landstraße, durch Ortsdurchfahrten und in wechselnden Radien.

Aprilia

Rahmenbedingungen auf einen Blick Termin: 11.–12. September 2026

11.–12. September 2026 Teilnehmer: 8 Personen

8 Personen Inklusive: Übernachtung und Verpflegung

Übernachtung und Verpflegung Anreise/Abreise: individuelle Anreise Freitagvormittag, Abreise Samstagnachmittag Wer Aprilia nicht nur "probefahren", sondern strukturiert erleben möchte – mit Anleitung auf dem Track und realistischem Eindruck auf der Straße – findet hier ein Wochenende mit klarer Dramaturgie und messbarem Lern- und Fahrerlebnis.

Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026!