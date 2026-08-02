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Power-Luxus-Tourer: BMW R 1300 RS und Ducati Multistrada V4 Pikes Peak im Vergleichstest

Power-Luxus-Tourer im Vergleichstest
BMW R 1300 RS und Ducati Multistrada V4 Pikes Peak

Wir stellen die Luxus-Touring-Bikes BMW R 1300 RS und Ducati Multistrada V4 Pikes Peak bei einem Vergleichstest im Schwarzwald auf die Probe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.08.2026
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BMW R 1300 RS und Ducati Multistrada V4 Pikes Peak im Power-Luxus-Tourer-Vergleichstest
Foto: Jörg Künstle

BMW R 1300 RS

BMW: Motor und Performance

Nachweislich bietet BMW mit der aktuellen Ausbaustufe des ShiftCam-Wasserboxers einen topmodernen Antrieb mit Druck in allen Lebenslagen. Tatsächlich schafft der Flat-Twin auf unserem Prüfstand sogar 150 PS sowie 145 Nm maximales Drehmoment. Er übererfüllt seine Werksangabe damit um satte fünf Pferde in der Spitzenleistung.

Bereits auf dem Papier formiert sich also ein Statement – das sich in der Realität behauptet: Herausragend kräftig und direkt stampft die BMW R 1300 RS wie eine urgewaltige Woge aus Kurvenscheiteln.

Haben Sie schon einmal US-Supercrossprofis auf ihren Wettbewerbs-450ern dabei beobachtet, wie sie katapultartig aus der Mitte eines Anliegers zünden und auf die nächste Gerade hinausschießen?...

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