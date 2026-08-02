Power-Luxus-Tourer: BMW R 1300 RS und Ducati Multistrada V4 Pikes Peak im Vergleichstest

BMW R 1300 RS BMW: Motor und Performance Nachweislich bietet BMW mit der aktuellen Ausbaustufe des ShiftCam-Wasserboxers einen topmodernen Antrieb mit Druck in allen Lebenslagen. Tatsächlich schafft der Flat-Twin auf unserem Prüfstand sogar 150 PS sowie 145 Nm maximales Drehmoment. Er übererfüllt seine Werksangabe damit um satte fünf Pferde in der Spitzenleistung.

Bereits auf dem Papier formiert sich also ein Statement – das sich in der Realität behauptet: Herausragend kräftig und direkt stampft die BMW R 1300 RS wie eine urgewaltige Woge aus Kurvenscheiteln.