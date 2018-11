BMW R 1250 R (2019) auf der EICMA

Den Beginn machte die BMW R 1250 GS. Nun lässt BMW weitere Modelle folgen, die im Modelljahr 2019 mit dem neuen 1250er-Boxer an den Start gehen werden. Eines dieser neuen Modelle ist die BMW R 1250 R, die auf der EICMA 2018 in Mailand ihren ersten öffentlichen Auftritt feierte.

Neuer Motor leistet 136 PS

Wie bei der GS leistet der neue Motor in der BMW R 1250 R 136 PS bei 7.750/min und stellt 143 Nm bei 6.250/min bereit. Auch bei der R 1250 R kommt die neue Shift Cam-Technologie von BMW zum Einsatz, die die Steuerzeiten und den Ventilhub last- und drehzahlabhängig durch eine axiale Verschiebung in zwei Stufen variiert. Neben mehr Leistung soll der neue Boxer nun mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich bereitstellen. Auch die Abgasanlage wurde neu konzipiert. Das Getriebe und die Anti-Hopping-Kupplung sind nun im Motorgehäuse integriert. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung.