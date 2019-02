An den vom Rückruf betroffenen Modellen aus dem Bauzeitraum Mai 2015 bis Dezember 2018 können die Bremskolben in den Bremszangen korrodieren. Diese Korrosion kann dazu führen, dass die Kolben in der Bremssattelbohrung schleifen. Falls dieser Zustand unerkannt bleibt, kann dies zu erhöhtem Schleifen der Bremsen und dadurch im ungünstigsten Fall zu einem Unfall führen.