Genuine G400C

Die G400C setzt auf einen 397 cm³ großen Einzylinder mit Vierventiltechnik, der als Honda-Lizenznachbau entsteht. Die Leistung des luftgekühlten Aggregats wird mit 26 PS angegeben. Das maximale Drehmoment soll bei 30 Nm liegen. Den Kraftfluss zum Hinterrad sichern ein Fünfgang-Getriebe und eine Kette. Ausatmen darf der Single durch eine zweiflutige Abgasanlage mit zwei Endschalldämpfern. Zum Leben erweckt werden kann der Einzylinder per Kick- oder E-Starter.

Optisch erinnert die Genuine stark an die SR 500 von Yamaha.

Die Linienführung der G400C erinnert stark an eine Yamaha SR 500. Tropfentank, flache Sitzbank und verchromte Blechschutzbleche vorne und hinten. Dazu ein Rundscheinwerfer und große Blinker, die ohne LED-Technik auskommen. Die konventionelle Gabel mit 110 mm Federweg trägt Faltenbälge, der Sozius kann sich an einem massiven Chrombügel festhalten. Die Hinterradschwinge stützt sich über Stereofederbeine ab. Komplettiert wird der klassische Look durch Drahtspeichenräder, vorne 19 Zoll im Durchmesser, hinten 18 Zoll. Vorne verzögert eine 280er-Einzelscheibenbremsanlage, im Hinterrad steckt eine 160-mm-Bremstrommel. Als Fahrerinformationssystem fungieren klassische Rundinstrumente - ein analoger Drehzahlmesser und ein analoger Tacho mit Wellenantrieb.