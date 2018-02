Das Videospiel Call of Duty - WWII, das im November 2017 auf den Markt kam, beschäftigt sich thematisch mit dem zweiten Weltkrieg. Die Entwickler des Spiels beschlossen, ein echtes Motorrad aus dem zweiten Weltkrieg ins Spiel zu integrieren. So kam die von der US-Army eingesetze Indian Scout 741B ins Spiel.

Gewinnspiel bereits beendet

Wer sich nun fragt, wie er in den Besitz des Call of Duty-Bikes kommen kann, dürfte enttäuscht werden. In Deutschland, Frankreich, Australien und den USA wurde jeweils ein Exemplar verlost. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musste das Videospiel Call of Duty WWII inklusive Seasonpass erworben werden. Bereits Ende November 2017 wurden die Gewinner ausgelost.

Das letzte Exemplar wird vom Spieleherausgeber Activision für einen guten Zweck versteigert. An wen die vier Motorräder des Gewinnspiels gingen, hat Indian nicht verraten. Neben der Indian Scout 741B wurden auch viele Motorräder anderer Hersteller während des zweiten Weltkriegs verwendet. Zu nennen wären beispielsweise die Modelle XA von Harley-Davidson oder das Wehrmachtsgespann R 75 von BMW Motorrad.