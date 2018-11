Mahindra bringt Jawa an den Start

Neuer Motor für den Neustart

Die neuen Jawa-Modelle, die sich optisch an die Jawa 250/350 anlehnen sollen, werden direkt gegen die Maschinen von Royal Enfield positioniert. Befeuert werden dürften die neuen Jawas von einem ebenfalls neu entwickelten Einzylinder-Viertakter, der zwar aussieht wie ein luftgekühlter Motor, faktisch aber auf Flüssigkeitskühlung setzt. Der 293 cm³ große Single mit zwei obenliegenden Nockenwellen wird von eine Einspritzanlage gefüttert und soll 27 PS und 28 Nm abgeben. Auffällig sind die beiden Abgaskrümmer am Einzylinder. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe. Entwickelt wurde der Einzylinder in Kooperation zwischen dem Mahindra-Entwicklungszentrum im indischen Pune sowie dem Technik-Center im italienischen Varese.

Beim Fahrwerk setzen die Inder auf einen klassischen Doppelschleifenrahmen. Vorne sitzt ein 18 Zoll großes Drahtspeichenrad, das mit einem 90/90er Pneu bestückt ist. Die 17 Zoll große Hinterradfelge trägt einen 120/80er Reifen. Die Telegabel macht optich auf Retro, hinten arbeiten zwei Federbeine. Ins Retrobild passt auch die Bremsanlage: Vorne verzögert eine einzelne 280er-Scheibe, hinten unterstützt eine 153er-Trommelbremse - aber in Kombination mit ABS.