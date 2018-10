Ist das ein E-Bike oder ein Motorrad? Auf aliexpress.com, der Seite, auf der die chinesische Munro Motor zum Verkauf angeboten wird, läuft das Elektro-Zweirad unter „Style: Luxury Type“. Wir kategorisieren es als Moped*, weil es maximal 45 km/h schnell fährt und der Motor 400 Watt Leistung bereitstellt – es darf also jeder damit fahren, der im Besitz des Autoführerscheins ist. Benannt ist sie nach dem neuseeländischen Motorradrennfahrer Herbert James „Burt“ Munro, der in den 1960ern mit einer umgebauten Indian Scout Geschwindigkeitsweltrekorde aufstellte. Munro und Indian in Bonneville

Herausnehmbare Akkus, USB-Buchse, LED-Lichter Zwischen 31 und 60 Kilometer Reichweite sollen mit einem Lithium-Akku drin sein, Platz hat die Munro aber für zwei Batterien, womit laut Hersteller dann 100 Kilometer möglich wären. Angetrieben wird die Munro per Radnabenmotor. Für die Ladezeit gibt der Hersteller sechs Stunden an, auf die Waage bringt sie 42 Kilogramm. Aluminiumrahmen, LED-Tagfahrlicht, -Scheinwerfer und -Blinker, USB-Ladebuchse, LED-Display, Solosattel auf 81 Zentimetern Sitzhöhe sowie gewöhnliche Scheibenbremsen sind an Bord. Das Gehäuse, das die Akkus beherbergt kann per Knopfdruck auf der Fernbedienung entriegelt werden, so sind die Batterien herausnehmbar.

Die Munro Motor 2.0 gibt es standardmäßig in Silbergrau, Schwarz und Weiß, weitere Farben gibt es optional. Die Munro ist 1.846 Millimeter lang, 591 Millimeter breit und 982 Millimeter hoch. Das Elektro-Bike wurde im Januar auf der CES 2018 in Las Vegas vorgestellt und für die USA mit einem Preis von 1.700 Dollar versehen. In China kostet das Bike um die 800 Dollar. Einen deutschsprachigen Importeur gibt es derzeit noch nicht, wir haben es auf einer Seite gesichtet, die „Free shipping“, also freie Lieferung, nach Deutschland anbietet – allerdings für über 5.000 Dollar!

Namenloser China-Chopper Freier Versand nach Deutschland kennzeichnet auch dieses Bike, dass der Versender als „“Luxury E-Motor electric bicycle super ebike creative electric bike 48V 500 W + 48V 10AH lithium battery electric motorbicycle“ anbietet. Vorne 26, hinten 24 Zoll-Rad, 50 km/h Höchstgeschwindigkeit, 31 bis 60 Kilometer Reichweite, 48 bis 56 Kilo Gewicht und Felgenbremsen. Highlight ist ganz klar das Spinnennetz vorne am Rahmen. Zwischen rund 1.400 und 1.600 Dollar werden für diesen Elektro-Chopper aufgerufen.