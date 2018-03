Für das Modelljahr 2018 hat sich Honda den Mittelklasse-Roller Forza 300 gründlich vorgeknüpft und ihm einige Updates spendiert. Das neue Modell ist im Vergleich zum Vorgänger leichter, kompakter, sportlicher und sieht zudem auch deutlich moderner aus. Ansonsten spendiert Honda dem Forza 300 einen elektrisch verstellbaren Windschild, LED-Lichter, neue Instrumente, Traktionskontrolle und ein mit dem sogenannten "Smart-Key-System" kompatibles Topcase, das es nun serienmäßig gibt. Zudem wurde die Sitzhöhe um 62 mm auf nun 780 mm erhöht. Im Staufach, das sich vorne links in der Verkleidung befindet, befindet sich zudem eine 12-Volt-Bordsteckdose.

Auch der Motor des Honda Forza 300 wurde überarbeitet. Der flüssigkeitsgekühlte Viertakt-Einzylinder-Motor mit 979 cm³ leistet 25 PS bei 7.000/min. Das maximale Drehmoment beträgt bei 27,2 Nm bei 7.750/min. Der Tank fasst 11,5 Liter. Der Verbrauch soll laut Herstellerangaben bei 3,2 Liter pro 100 Kilometer liegen. Vollgetankt wiegt der neue Forza 182 Kilogramm und ist somit um 12 Kilogramm leichter als das Vorgängermodell. Dank der technischen Updates und dem leichteren Gewicht soll sich sich das Handling und die Fahrdynamik des 2018er-Modells verbessert haben. Honda gibt an, dass von 0 auf 200 Meter in 11,1 Sekunden beschleunigt wird. Dabei erreicht der Forza eine Spitzengeschwindigkeit von 129 km/h. Beim Vorgängermodell waren es noch 11,4 Sekunden und 127 km/h.

Im Helmfach können nun sogar zwei Helme untergebracht werden.

Der Honda Forza 300 wird in vier Farbvarianten erhältlich sein: Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic und Matt Pearl Cool White. Zum Preis hat Honda bislang noch keine Angaben gemacht. Er soll voraussichtlich ab September 2018 erhältlich sein. Zusätzlich bietet Honda für den Forza 300 jede Menge praktisches Zubehör an: so lassen sich beispielsweise Heckgepäckträger, Innentaschen, Heizgriffe und eine Alarmanlage nachrüsten.