Norton Superlight (2019)

Auf den ersten Blick sieht die Norton Superlight wie die V4 RR aus. Motorisch bleibt sie mit ihrem 650 cm³ großen Twin aber deutlich hinter dem 1.200 cm³ großen V4 mit 200 PS zurück, von dem der Twin abgeleitet wurde. In der Superlight soll der Zweizylinder, der in der Atlas 84 PS leistet, aber auf 105 PS und 75 Nm Drehmoment kommen, die bei 12.500 Touren anliegen. Die Mehrleistung resultiert überwiegend aus einer erhöhten Verdichtung. Wird ein Titan-Rennauspuff montiert, so sollen weitere 6 PS abfallen.