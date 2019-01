„Schaut aus wie eine Husqvarna Vitpilen, nur ohne Motor“, so ein Kollege mit Blick auf ein Foto der Novus. Das liegt im Auge des Betrachters. Fakt ist aber, dass dieses Fahrzeug sehr wohl einen Motor hat – und zwar nicht nur mit den vom Kollegen geschätzten „Drei kW. Fünf kW maximal.“. Ganze 14 kW geben die Entwickler für ihr Elektromotorrad an. Damit liegen sie über der Leichtkraftrad-Beschränkung von 11 kW, die Novus ist also ein ausgewachsenes Motorrad.

In die Serienproduktion ist sie aber noch nicht reingewachsen. Könnte an den vielen handgefertigten Karbonteilen liegen, an der eigens für die Novus entwickelten Kohlefasergabel oder dem Kohlefasergabel-Bremshebel. Die Novus ist ein Prototyp. Sie soll zeigen was möglich ist – technisch und optisch.