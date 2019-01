OHVale GP-0

Baukasten-Technik auf 10-Zoll-Rädern

Die komplette GP-0-Serie entsteht aus einem Baukasten heraus. Die Basis bildet immer ein stählerner Gitterrohrrahmen, die Hinterradschwinge besteht aus Aluminium und wird in verschiedenen Längen angeboten. Das Vorderrad wird von einer 33er USD-Gabel geführt, hinten arbeitet ein voll einstellbares Zentralfederbein. Nur zehn Zoll im Durchmesser bei 2,5 und drei Zoll Breite haben die Leichtmetallräder, die vorne mit 110/85er Reifen und hinten mit 120/80er Pneus bezogen sind. Die profillosen Slicks werden speziell für OHVale angefertigt. Zu haben sind sie nur in einer Medium-Mischung, aber auch als Regenreifen. Bremspower liefern Scheibenbremsen an beiden Rädern. Vorne wird je nach Version eine 180er oder 190er Scheibe mit einer Vierkolbenzange kombiniert. Hinten verzögert immer eine 155er Disc mit Zweikolbensattel. Die Lenkstummel, die Hebeleien und die Fußrasten sind vielfach verstellbar.