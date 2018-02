Aufgrund eines Problems mit den Getriebezahnrädern hat Kawasaki einen Rückruf für die Modelle Kawasaki Ninja ZX-10R (ZX1000S) und Kawasaki Ninja ZX-10RR (ZX1000Z) der Modelljahre 2016 bis 2018 gestartet. Durch unzureichend gehärtete Bauteile kann es bei übermäßiger Krafteinwirkung während eines Schaltvorgangs zum Brechen der Zahnräder kommen. Die Bruchstücke können sich im Getriebe verkeilen und es blockieren. Dadurch kann es zu gefährlichen Situationen und Stürzen kommen.

An den vom Rückruf betroffenen Modellen aus den Modelljahren 2016 bis 2018 werden an der Getriebeeingangswelle das Zahnrad für den zweiten Gang sowie an der Ausgangswelle die Zahnräder für die Fahrstufen 2, 3 und 4 getauscht. In der laufenden Produktion wurden die entsprechenden Zahnräder bereits durch verbesserte Versionen ersetzt. Die ersten Modelle, bei denen der Fehler auftauchte, stammen aus Thailand.

In Deutschland sind knapp 800 Exemplare vom Rückruf betroffen. Die Rückrufaktion beginnt bereits im Februar 2018. Der Einbau des Reparaturkits soll ca. 2,5 Stunden dauern.

Modell und Fahrgestellnummern von betroffenen Exemplaren in Europa: