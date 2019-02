Das Projekt SIV S04 Katana Sword sollte typisch japanische Designelemente und Philosophien mit alten Traditionen in sich vereinen. Explizit nennen Smirnov und Panchenko hier die japanischen Samurai mit ihren Langschwertern, auch Katana genannt.

Zum Antrieb haben sich die beiden Designer nicht geäußert.

Um es gleich klarzustellen: Die SIV S04 dreht ihre Runden ausschließlich virtuell auf Festplatten sowie dem Behance-Auftritt der beiden Designer, den Sprung in das wirkliche Motorradleben wird sie wohl nie schaffen. Sei es drum.

Die SIV S04 setzt auf ein glattflächiges Monocoque aus Carbon, unter dem - so unsere Spekulation - sich passend zum futuristischen Gesamtkonzept ein Elektroantrieb samt Batteriepaket und Steuerungselektronik gut machen würde. Das Vorderrad wird von einer USD-Gabel geführt, die ihre Holme hinter großflächigen Verkleidungen verbirgt, die wie eine Schwertscheide wirken. Passend dazu sind die Griffgummis an den Lenkstummeln wie die Griffe an den Samurai-Schwertern gestaltet. Verzögert wird mit einer Doppelscheibenbremsanlage mit radial angeschlagenen Vierkolbenzangen.