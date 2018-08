Suzuki GSX-R 1000 R Buildbase Replika

In Großbritannien ist Suzuki in den Serien Superbike und Superstock 1000 mit der GSX-R 1000 R, den Fahrern Bradley Ray, Richard Cooper, und Billy McConnell und dem Buildbase-Team am Start. Jetzt gibt es von den entsprechenden Rennmaschinen eine Sonderserie für die Straße.

Sondermodelle in Deutschland

Zudem offeriert Suzuki in Deutschland die GSX-R 1000 (Modelljahr 2017) in den Sondermodellversionen Endurance QS und Endurance SC sowie die GSX-R 1000 R in der Variante Sensei, alle jeweils in einer 50er Auflage und einem Preisvorteil von bis zu 2.243 Euro. Auch auf 50 Exemplare limitiert ist die GSX-R 1000 Sport Edition, die zum Marktstart des Suzuki Swift Sport-Automodells aufgelegt wurde und ab 16.590 Euro zu haben ist.