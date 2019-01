Naked Bike auf 12-Zoll-Rädern

Das Erstlingswerk von Reggiani soll auf den Namen Thundervolt NK-E hören, als Naked Bike antreten und am 17. Januar 2019 auf einer Bikeshow in Verona vorgestellt werden. Reggiani fängt aber zunächst klein an, denn die Thundervolt wird ein Modell im Pitbike-Format mit zwölf Zoll großen Rädern. Dennoch wird es einen stählernen Gitterrohrrahmen, eine Upside-Down-Gabel sowie ein Zentralfederbein an der Gitterrohrschwinge tragen. Der nicht näher spezifizierte Elektroantrieb setzt auf einen Radnabenmotor im Hinterrad. Die Batterie nimmt den Platz ein, der üblicherweise dem Verbrenner zufällt. Verzögert wird mit hydraulischen Scheibenbremsen.

Weitere Infos sollen erst zur Präsentation folgen.