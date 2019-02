Der Markt für Supersportmotorräder in der Mittelklasse dümpelt vor sich hin. Die Japaner halten mit der Kawasaki ZX-6R und der Yamaha R6 die Fahnen hoch. Honda hat die gemäßigtere CBR650 R neu aufgelegt. Triumph hatte die Daytona 675 nie ersetzt. Jetzt scheinen die Briten dieses Segment aber wieder zu befeuern.

Die Verkleidung stammt noch vom Vorgängermodell.

Daytona mit Moto2-Anleihen

Als Triumph im September 2017 das erste Entwicklungsmotorrad mit seinen Motoren für die Moto2-Saison 2019 präsentierte, keimte sofort die Frage auf, ob dies eine Straßenversion als Nachfolgerin der Daytona 675 nach sich ziehen würde. Triumph hat dies stets vereint. Die jetzt erwischte Erlkönigmaschine zeigt eine andere Wahrheit. Die Briten arbeiten sehr wohl an einer Daytona 765.

Zwar trägt der Prototyp noch die Verkleidung des Vorgängers, der Rest der Maschine dürfte aber schon weitgehend dem künftigen Serienstand entsprechen. So scheinen sich die Änderungen an Rahmen und Schwinge in Grenzen zu halten, lediglich kleine Modifikationen sind zu erkennen.