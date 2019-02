78 PS bei 98 kg

Formen die beiden in der Regel mit ihren Teilen aus Straßenmotorrädern Rennbikes, so verlief der Weg beim Projekt TYGA Street NX-5 RS 250 R-S genau in die andere Richtung. Hier sollte aus einer waschechten GP-Maschine ein Motorrad mit Straßenzulassung (in Thailand) entstehen. Warum? Nur so aus Spaß.



Ausgangsbasis war eine 1993er RS 250 R (NX5) in erbärmlichem Zustand ohne Verkleidung und Anbauteile, also kein Motorrad welches einem Sammler den Schweiß auf die Stirn treiben würde. Die Leistung des Viertelliter-Zweizylinder-Aggregats liegt bei etwa 78 PS, die aber in dem Zweitakter auf nur 98 Kilogramm Trockengewicht treffen.