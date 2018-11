Ural cT Elektrogespann

Ural-Gespanne wurden bislang immer mit einem Boxermotor kombiniert. So kennt man das. Jetzt scheinen aber auch hier neue Zeiten anzubrechen. In Zusammenarbeit mit den Elektromotorradbauern von Zero hat Ural das rein elektrisch angetriebene Gespann Ural cT aufgebaut - bislang nur als Prototyp. Der wird erstmals auf der Long Beach Motorradshow Mitte November gezeigt.