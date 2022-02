Auktion Honda Dream 50 Fuffzigerle-Traum aus der Kiste

In Paris wird bei einer Artcurial-Auktion eine Honda Dream 50 von 1998 versteigert, die noch originalverpackt in der Transportkiste steht.

In den 1960ern dominierte Honda den Grand Prix-Sport mit seinen Viertaktmaschinen. In der 50-Kubik-Klasse schoben die Japaner die CR110 an den Start. Der Einzylinder trug zwei Nockenwellen im Kopf die vier Ventile betätigten. Bei Drehzahlen von bis zu 17.000/min erreichte die CR110 rund zehn PS. Damit die Leistung auch in Speed umgesetzt werden konnte, vertrauten die Japaner beim Getriebe zunächst auf fünf, in späteren Ausbaustufen dann auch auf sechs, acht, und sogar neun Gänge. Mit den stark aufkommenden Zweitaktmaschinen war das Schicksal der CR110 aber dann bereits Ende 1962 besiegelt.

Noch in der Transportkiste

Artcurial/Peter Singhof Echte Patina: Spinnweben in der Transportbox.

1998 feierte Honda seinen 50. Geburtstag und legt zu diesem Jubiläum mit der Dream 50 eine neue 50er auf, die an die legendäre CR110 erinnerte und offiziell eigentlich nur in Japan zu haben war. Im roten Rahmen saß erneut ein 50er-Viertakter mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Die Leistung der zulassungsfähigen Rennreplika lag bei 5,6 PS bei 10.500 Touren. Das Gewicht vollgetankt bei lediglich 88 Kilogramm. Eines dieser Modelle sicherte sich der französische Sammler Baudouin Lempereur für seine Kollektion. Und genau dieses Exemplar steht am 18. März 2022 in Paris bei der Artcurial-Auktion zum Verkauf.

Besonders macht dieses Modell der Zustand. Die Dream 50 steht noch originalverpackt in ihrer Transportkiste, ist also noch keinen Meter gelaufen. Der Traum von einem Männerspielzeug, der unter der Losnummer 367 angeboten wird, soll einen Erlös von 5.000 bis 10.000 Euro bringen. Man darf gespannt sein, ob sie unter ihrem neuen Besitzer den Sprung aus der Kiste schaffen wird. Ein Traum ist sie so oder so.

Fazit

Eine Fuffziger für möglicherweise 10.000 Euro – die Versteigerung einer noch originalverpackten Honda Dream 50 bei der Artcurial-Auktion in Paris lässt im März so einen Preis erwarten.