Nach dem aufregenden Supersportkonzept C21, das CFMoto auf der Eicma 2021 zeigte, legt der chinesische Motorradbauer nach. Auf einem Strategie-Kongress wurde den anwesenden Ländervertretern ein neues Konzept-Bike gezeigt: die NK C22. Ein aggressiv gestaltetes Naked Bike. Das Besondere: Im Rahmen steckt offensichtlich der Reihentwin der MT 800, der bei uns in der KTM 790 Duke bekannt wurde. Im Oktober 2022 legte CF Moto mit äußerst genauen Patentzeichnungen nach und bestätigte auf der EICMA 2022: Aus der Studie NK C 22 wird das Serienmodell CF Moto 800 NK. Seit Juli ist die CFMoto in Deutschland erhältlich. Preis: 7.390 Euro.

CFMoto 800 NK Sport ab 7.390 Euro Seit Februar 2023 stehen die europäischen Preise fest. Ab 7.390 Euro für die CFMoto 800 NK Sport geht es los, zuzüglich Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von 475 Euro. Im Gegensatz zu den Mittelklasse-KTM-Modellen bekommen es Fahrer und Fahrerinnen mit einer erfreulich niedrigen Sitzhöhe von 795 mm zu tun. Eine höhere Sitzbank gibt es gegen Aufpreis (820 mm).

Technische Basis ist die KTM 790 Duke, deren Motor CFMoto bereits in der 800 MT einsetzt. Bekannt wurde er 2017 in der 790 Duke, holte aus 799 Kubik drehfreudige und drehgierige 105 PS. In der CFMoto 800 NK leistet er 70 kW, also 95 PS und erfüllt damit die A2-Grenze von maximal 70 Kilowatt, die auf A2-taugliche 48 PS gedrosselt werden dürfen.

Auf die Waage bringt die CFMoto 800 NK 186 Kilogramm. Damit ist sie ein Kilogramm leichter als die 790 Duke, bei fast gleicher Zuladung von 180 Kilogramm. 5-Zoll-TFT-Cockpit, Konnektivität, voll einstellbare 43-mm-Upside-Down-Gabel und hinterer Stoßdämpfer von KYB (Kayaba), Alu-Räder, J.Juan-Radialbremssättel mit vier Kolben und 320-mm-Bremsscheiben an der Vorderachse gehören zur Serienausstattung der CFMoto 800 NK Sport. Reifen in den Dimensionen 120/70 ZR 17 vorn und 180/55 ZR 17 hinten stehen in der Achsmitte 1.465 Millimeter auseinander.

CFMoto 800 NK Advanced Die noch reicher ausgestattete CFMoto 800 NK Advanced ist 3 Kilo schwerer als die Basisvariante und kommt mit einem 8-Zoll-, quasi zum Tablet angewachsenen Touchscreen-Display. Als erstes Motorrad verfügt die CFMoto 800 NK Advanced über wireless Apple Carplay. Dazu selbstverständlich alle derzeit üblichen Connectivitiy-Features. Außerdem ist die Advanced mit einem serienmäßigen Quickshifter, Lenkungsdämpfer sowie Keyless-Go ausgestattet.

App CFMoto Ride Die kostenlose App liefert auf Wunsch folgende Infos: von Navigationsdetails über Fahrberichte hin zu Diagnosen. "Self Check" ist ein System-Scan des gesamten Motorrads. "My Ride" zeigt Details zu jeder Fahrt an: Gesamtkilometerstand, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Kurvenstatistiken und sogar Bremsdaten. "Vehicle Seek" nennt sich die Anti-Diebstahl-Funktion, die das Fahrzeug lokalisiert.





