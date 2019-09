Ducati Monster 1200 S Für 2020 auch in Schwarz-Schwarz

Ducati schickt die Monster 1200 S im Modelljahr 2020 mit einem neuen Farbkonzept ins Rennen. Neben der weiterhin angebotenen traditionellen roten Lackierung wird das Naked Bike auch in einer auffälligen „Black on Black“-Lackierung zu haben sein. Die kombiniert die Farben Glanz-Schwarz und Matt-Schwarz. Farbige Akzente setzen einzig und allein rote Elemente an den Felgen.

An der Technik ändert sich für das Modelljahr 2020 nichts. Es bleibt beim 147 PS und 126 Nm starken flüssigkeitsgekühlten V2. Die neue Monster 1200 S in „Black on Black“ wird ab Ende September 2019 bei den Händlern zum Preis von 17.690 Euro (zzgl. 305 Euro Liefernebenkosten) erhältlich sein.