Harley-Davidson Bareknuckle Modellname für neuen Streetfighter registriert?

Die Überschrift in diesem Artikel deutet bereits darauf hin, dass es sich bisher nur um ein Gerücht handelt. Und doch könnte die Bezeichnung „Bareknuckle“ durchaus zum zuletzt angekündigten Streetfighter-Modell von Harley-Davidson passen. Der Begriff Bareknuckle stammt aus dem Boxsport und beschreibt das Kämpfen ohne Boxhandschuhe. In vielen Ländern ist diese Art des Boxens illegal und wird deshalb auch in meist nicht genehmigten Straßenkämpfen praktiziert.

Neues Modell geht 2020 an den Start

Besonders viele Information zum neuen Streetfighter-Modell von Harley gibt es bisher nicht. Auf der offiziellen Website hat der US-Hersteller immerhin bereits bestätigt, dass das neue Bike voraussichtlich im Modelljahr 2020 auf die Straßen rollen wird. Beim oben im Bild dargestellten Bike handelt es sich momentan noch um einen Prototypen. Harley selbst spricht auf seiner Website übrigens von einem Modell mit einem kompromisslosen modernen Stil, das mehr als genug Leistung und Agilität für den Stadtverkehr mitbringen soll.

Harley-Davidson Auch ein Adventure-Bike von Harley-Davidson soll in naher Zukunft seinen Markteintritt feiern.

Gerüchten zufolge möchte Harley das neue Modell zudem mit einem wassergekühlten V-Twin-Motor mit 975 cm³ ausstatten. Auf weitere Informationen zum neuen Streetfighter werden wir uns leider noch gedulden müssen. Bleibt zu hoffen, dass die Registierung des Begriffs „Bareknuckle“, den Beginn einer potentiellen Informationsflut zum neuen Modell einläutet. Unter dem Motto „More Roads to Harley-Davidson“ möchte der US-Hersteller in naher Zukunft übrigens in neue Marktsegmente eindringen. Entsprechend wurden im vergangenen Jahr neben dem Streetfighter-Modell auch ein potentielles Adventure- und ein Custom-Modell vorgestellt. Auch das Elektro-Modell namens LiveWire steht unmittelbarer vor seiner Markteinführung und kann mittlerweile vorbestellt werden.