Honda CB1000R Ein Hauch mehr Schwarz

CB1000R-Besitzer können sich ganz locker zurücklehnen. Mit dem neuen Modelljahrgang sieht die Vorjahresversion nicht gleich alt aus., denn die Veränderungen, die jetzt auf der EICMA präsentiert wurden, fallen äußerst dezent aus.

Schwarz-Silber-Wechselspiele

Honda

So wurde die bislang silberne Gabelbrücke durch eine komplett schwarz gehaltene Version ersetzt. Auch am Scheinwerfergehäuse verdrängt schwarzer Lack am Gehäuse die bislang verwednete Farbe Silber. Den umgekehrten Weg geht Honda bei den vorderen Bremsscheiben. War deren Innenring bislang schwarz, so glänzt er künftig silbern.Auch die Feder des hinteren Federbeins wechselte die Farbe. Neu ist ein silbernber Streifen auf dem Tankrücken.

Technisch bleibt die 1.000er unverändert. Angeboten wird sie in den Farben Candy Chromosphere Red, Graphite Black und Pearl Glare White. Preise wurden noch nicht genannt.