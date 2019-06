Unter elf private Umbauten mischt Honda Europe die CB 1000 R Limited Edition, von der 350 Stück produziert und in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland verkauft werden sollen. Preis: 16.390 Euro.

Anlass ist das 50. Jubiläum des Honda-Reihenvierzylinders, der 1969 in der CB 750 debütierte. Deshalb wurden elf der besten europäischen Customised-Versionen des aktuellen Baureihen-Flaggschiffs CB 1000 R ausgestellt. Deutsche Umbauten sind nicht vertreten. Drei der Bikes wurden in Spanien umgebaut, zwei in der Schweiz, drei in Italien und vier in Frankreich.

Vom radikalen Racebike im Pikes Peak Style bis zum „Africa Four“ interpretierten die Customizer teilweise den Neo Sports Café Style neu oder schlugen völlig neue Wege ein. Unangefochtener Favorit des Autors ist die „Monkey Kong“ getaufte CB von Honda Mallorca Motos, die für den spanischen Custom-Wettbewerb Honda Garage Dreams aufgebaut wurde.

Alle Bikes zum Träumen oder als Inspiration in der Bildergalerie oben.