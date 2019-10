Kawasaki Z H2 Kompressor-Naked-Bike mit 200 PS

Mit der Kawasaki Z H2 bringen die Grünen ein Power-Naked-Bike mit dem aufgeladenen Vierzylinder. Premiere feiert die neue Z H2 auf der Tokio Motor Show.

200 PS in Naked Bike

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Kawasaki reichlich im Baukasten der bekannten H2-Kompressormodelle gewildert. Herz der Z H2 ist damit natürlich der 998 cm³ große Reihenvierzylinder mit Kompressoraufladung. Exakte Leistungsdaten nennen die Grünen noch nicht, versprechen aber gut 200 PS bei 11.000 Touren in der unverkleideten Variante. Damit liegt die Z H2 auf dem Niveau der Ninja H2-Sporttourerversion, die aus dem Motor zudem 137 Nm Drehmoment bei 9.500/min holt.

Kawasaki Der Motor des neuen Power-Naked-Bikes soll die 200 PS-Marke knacken.

Der Vierzylinder hängt erneut in einem stählernen Gitterrohrrahmen, der für das Naked-Bike modifiziert wurde. Vorne führt eine Showa-Big-Piston-Gabel, das Hinterrad wird von einer Aluminium-Zweiarmschwinge mit Oberzügen in die Zange genommen. Radial angeschlagenen Brembo-M4-Zangen beaufschlagen die vordere Doppelscheibenbremsanlage. Die weitere Linienführung mit dem aggressiv gestylten Doppelfrontscheinwerfer und dem hohen, schlanken Heck folgt dem Sugomi-Design, wie es auch schon die Z900 trägt. Markant ist der linksseitig verlegte Ansaugluftkanal zum rot gehaltenen Kompressor. Dominant ist der mächtige Endschalldämpfer auf der rechten Seite. Standard sind die 17-Zoll-Gussfelgen mit einem 120/70er-Pneu vorn und einer 190/55er-Walze hinten.

Viel Regelelektronik an Bord

Die gesamte Beleuchtung der Kawasaki Z H2 setzt auf LED-Technik, das Cockpit bündelt alle Informationen in einem TFT-Display mit verschiedenen Anzeigemodi und Bluetooth-Konnektivität, um beispielsweise Smartphones einzubinden. Bedient werden kann das Display über Tasten an der linken Lenkerarmatur.

Kawasaki Das Display kann über Tasten auf der linken Lenkerarmatur bedient werden.

Zu den technischen Features der Kawasaki Z H2 zählen unter anderem ein Schaltautomat mit Blipperfunktion, Traktionskontrolle, Schräglagen-ABS, verschiedene Fahrmodi und Wheelie-Kontrolle. Wer es wissen will, kann mit der Z H2 an der 300 km/h-Marke kratzen. Weitere Angaben zu Fahrleistungen oder Gewicht machen die Japaner noch nicht. Hier erwarten wir spätestens zur EICMA in Mailand konkrete Ansagen. Beim Preis dürfen sich Zett-Fans auf rund 19.000 Euro einstellen.