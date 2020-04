MOTORRAD Leserwahl 2020 Naked Bikes Top 10 der Kategorie Naked Bikes

In der Kategorie "Naked Bikes" thronte die letzten Jahre die KTM 1290 Super Duke R. 2020 übernimmt nun eine Rote das Zepter – die Ducati Streetfighter V4. Sie heimst 12,4 Prozent der Leserstimmen ein. In der Neuzulassungsstatistik taucht sie hingegen nicht auf – dafür ist sie noch zu neu. Auf Rang zwei der Leserwahl-Top 10 steht dann die KTM 1290 Super Duke R. Wie die Jahre zuvor holte sie knapp zehn Prozent der Stimmen (9,7 %).

8,2 Prozent Zustimmung reichen der BMW R 1250 R für den dritten Platz. 2019 landete sie auf dem 4. Platz und ihre Vorgängerin, die R 1200 R, 2018 auf Rang zwei. Auch die in diesem Jahr viertplatzierte Aprilia Tuono V4 1100 spielte bei den letzten Leserwahlen eine Rolle auf den oberen Rängen. Hinter der Italienerin folgt auf Rang fünf mit der S 1000 R die zweite BMW in den Top 10 der Naked Bikes. Die Triumph Speed Triple zieht mit der BMW gleich, weshalb sich die beiden Motorräder den fünften Platz teilen. Jeweils 4,6 Prozent der abstimmenden Leserinnen und Leser entschieden sich für diese beiden Naked Bikes.

Neben BMW bringt auch KTM gleich zwei Modelle in den Top 10 unter: auf Platz sieben steht die erst kürzlich präsentierte KTM 890 Duke R mit vier Prozent der Leserstimmen. Rang acht geht an die Indian FTR 1200, die letztes Jahr noch einen fulminanten zweiten Platz belegte. Dahinter rollt die Honda CB 1000 R auf Rang neun mit 3,2 Prozent der Leserstimmen. Rang zehn geht an die Kawasaki Z 900 (2,9 %). Die muss aber nicht traurig sein, denn sie ist von den hier aufgeführten Bikes das erfolgreichste in der Motorrad-Neuzulassungsstatistik 2019. Hier liegt sie mit 3.139 neu zugelassenen Einheiten auf dem dritten Platz hinter der Yamaha MT-07 und der BMW R 1250 GS.

Leserstimmen und Neuzulassungen

In der Tabelle bekommt ihr noch einmal die Übersicht über die Top 10-Platzierungen und die Leserzustimmung in Prozent. Außerdem führen wir euch in der letzten Spalte auf, welchen Rang die Modelle in der Neuzulassungsstatistik 2019 in Deutschland erreicht haben (soweit die Angaben vorhanden). "k. A." (keine Angaben) kann bedeuten, dass das Modell noch nicht oder erst kürzlich in den Verkauf rollte, oder es aber nicht in die Top 200 der Neuzulassungen geschafft hat. Denn da wird nicht auf Kategorien Rücksicht genommen.