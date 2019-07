MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro Naked Bike mit 208 PS schon ausverkauft

In der Basiskonfiguration bringt der 1.000er Vierzylinder in der auf der EICMA 2018 vorgestellten Brutale 208 PS bei 13.450 Touren sowie 115,5 Nm an den Start. Wird die Renn-Motorsteuerung zusammen mit dem Titan-SC Project-Auspuff verbaut, dann soll das Aggregat sogar 212 PS bei 13.600/min erreichen.

Naked Bike mit Winglets

MV Agusta An der Kühlerverkleidung wachsen Winglets.

Beim Grundkonzept blieb sich die neue Brutale treu: Der Vierzylinder steckt in einem stählernen Gitterrohrrahmen mit angeschraubten Aluminiumplatten, die das Rahmenheck und die Schwinge aufnehmen. Die Schwinge selbst ist wieder eine Einarm-Konstruktion und trägt jetzt den Kennzeichenhalter. Der Fahrer greift in neue, sportlicher positionierte Lenkstummel. In den dreifach geklemmten Gabelbrücken steckt eine elektronisch gesteuerte Öhlins-Gabel. Hinten federt und dämpft ein Öhlins TTX36-Federbein. Auch den Lenkungsdämpfer steuern die Schweden bei.

Neu sind die seitlichen Winglets im MotoGP-Stil, die aus der Kühlerverkleidung erwachsen und für spürbar mehr Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten sorgen sollen. Die vordere Bremsanlage setzt auf die neuen Brembo Stylema-Sättel, die in 320er Scheiben beißen.

Limitiert auf 300 Exemplare und schon ausverkauft

Beim Räderwerk setzt MV Agusta auf Carbon-Felgen, auch alle Verkleidungsteile sind aus Kohlefaserlaminat geformt. Dazu komponieren die Italiener jede Menge Frästeile sowie eine Lithium-Ionen-Batterie. Als Lohn der Mühe wird ein Trockengewicht von 184 Kilogramm angegeben. Darüber hinaus setzt die neue Brutale auf einen LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenlicht und eine LED-Rückleuchte.

Im Cockpit sichert ein 5 Zoll großes TFT-Display mit Connectivity-Features den Informationsfluss zum Fahrer und zwischen Smartphone und Motorrad. Den Kontakt zwischen Piloten und Maschine stellt eine handgefertige Sitzbank her. Der Soziussitz kann auch gegen eine Abdeckung getauscht werden.

Bei der Farbgebung setzt die MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro auf einen matten, feueroten Lack. Gebaut werden von der Maschine nur 300 Exemplare. Alle kommen mit dem Werksrennkit. Angeboten wurde die Sonderserie zu Preisen ab 42.990 Euro. Dennoch war die goldene MV schon wenige Tage nach dem Öffnen der Auftragsbücher ausverkauft.