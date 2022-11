Peugeot PM-01 125: Leichtkraftrad für die Stadt

Ja, Peugeot hatte schon einmal Motorräder im Programm. Vor rund 70 Jahren. Damals noch unter französischer Flagge. Mittlerweile gehört Peugeot Motocycles aber komplett zum indischen Fahrzeughersteller Mahindra. Und der möchte seiner Roller-Palette nun Motorräder an die Seite stellen.

Peugeot PM-01 125 mit 14 PS

PM-01 heißt das Bike, das es in einer 300er und in einer 125er-Version gibt. Die Peugeot PM-01 kommt mit einem flüssigkeitsgekühltem 124,8-Kubik-Einzylinder, der mit seinen 14 PS (bei 9.500/min) die maximal erlaubten 15 PS der A1-Klasse fast ausreizt. Das maximale Drehmoment von 11 Nm liegt bei 7.500/min an. Der Motor ist, laut Peugeot Motocycles, optimal für Stadtverkehr, niedrigen Verbrauch sowie Langlebigkeit ausgelegt.

152 Kilogramm Gewicht und ABS

Kompakt, wendig und mit 152 Kilogramm Gewicht dürfte die Peugeot PM-01 125, wie die meisten Leichtkrafträder, eine gute Figur machen, wenn es darum geht, sich für den Ampelstart in die erste Reihe vorzudrängeln. Die Federung erfolgt vorne über eine Federgabel mit 41-mm-Standrohren und hinten über ein Zentralfederbein, welches in der Vorspannung eingestellt werden kann.

Verzögert wird per Zweikanal-ABS – vorne über eine 280er-mm-Scheibe, hinten über eine 240-mm-Scheibe. Auf die 17-Zoll-Räder sind Reifen der Dimensionen 110/70 vorne und 150/60 hinten aufgezogen.

Windschild und Topcase optional

Verkleidungs- und ausstattungsmäßig konzentriert sich die Peugeot PM-01 125 aufs Wesentliche, Windschutzscheibe und Topcase können optional geordert werden. Zur Preisgestaltung äußerte sich Peugeot noch nicht, bekannt ist nur, dass die PM-01 125 im 2. Quartal 2023 auf den Markt kommen soll und in folgenden Farben angeboten wird: in Blau (Jet Blue), Weiß (Sharp White) und in Schwarz (Sideral Mat Black).

Fazit

Als unkompliziertes Einsteiger- und Pendler-Bike scheint die Peugeot PM-01 125 konzipiert zu sein. Wie so oft in dieser Klasse, wird der Erfolg auch zu einem wesentlichen Teil vom Preis abhängen – und der ist noch nicht bekannt.