Suzuki GSX-S 1000 S Katana 2022 Mit Euro 5 und neue Farben

Metallic Mat Stellar Blue und Solid Iron Gray. So heißen die beiden neuen Farben der Suzuki Katana für 2022. Sie ersetzen die beiden Varianten in Metallic Mystic Silver und Glass Sparkle Black. Die Karosse unter dem neuen Lack bleibt wie bekannt. Unter der Karosse ändert Suzuki technisch einiges.

Euro-5 mit frischer Technik

Erneut ist beeindruckend, wie wenig Suzuki am im Grunde gut 16 Jahren alten Vierzylinder mit 999 Kubik ändert, um die neue Abgasnorm zu erreichen und dabei sogar noch mehr Leistung rausholt. In Zahlen: 152 PS bei 11.000 Touren stehen 2022 den 150 PS bei 10.000 Touren aus 2021 gegenüber. Zwar verliert die Katana, wie auch die übrigen GSX-S 1000-Modelle zwei Nm in der Spitze, glättet dafür aber im relevanten mittleren Drehzahlbereich die einst wellige Kurve. 106 Nm bei 9.250 Touren sorgen 2022 für Durchzug. Die Maßnahmen dafür sind rein mechanischer Natur: neue Ventilfeder, geänderte Steuerzeiten mit weniger Hub und weniger Überschneidung sowie eine neue Auspuffanlage mit größeren Kats. Auf der Einlassseite bringt eine neue Airbox weniger Staudruck und mehr Volumen. Deren gefilterte Luft wird in einer neuen Einspritzanlage mit 44 Millimetern-Drosselklappen (2021: 40 Millimeter) verarbeitet.

Mehr Komfort

Das wohl spürbarste Update dürfte das neue Ride-by-Wire-System sein, mit dem Suzuki der Katana drei Fahrmodi, eine fünffach verstellbare Traktionskontrolle und einen Quickshifter mit Blipper schenkt. Ruhiger in der Hand soll der bekannte Lenker mit einer neuen Gummilagerung in der Gabelbrücke liegen.

Fahrwerk wie gehabt

Keine technischen Änderungen nimmt Suzuki am Chassis und Fahrwerk der Katana vor. Es bleibt bei einer voll einstellbaren USD-Gabel, die 2022 mit goldfarben eloxierten Tauchrohren glänzt. Das einstellbare Federbein im Heck trägt im neuen Modelljahr eine graue statt einer roten Feder.

Preise und Verfügbarkeit

Einen neuen Preis für die Suzuki Katana gibt es auch: 14.200 Euro kostet sie ab dem Modelljahr 2022.

Fazit

Evolution statt Revolution. Suzuki datet die Katana, wie schon die übrigen GSX-S-1000-Modelle leicht up. Es gibt mehr Elektronik und frische Farben. Dem Motor mit seinen 16 Jahren hat die Euro 5-Umstellung nicht geschadet. Im Gegenteil: Er gewinnt erneut an Kraft.