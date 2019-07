Suzuki GSX-S750 MotoGP Sondermodell für Frankreich

Da Suzuki herstellerseitig seine aktuelle Modellpalette eher stiefmütterlich mit Pflegemaßnahmen bedenkt, legt der französische Importeur immer wieder selbst Hand an und kreiert mit einfachen Mitteln Sondermodelle. Die aktuellste Sonderedition hört auf den Namen Suzuki GSX-S 750 Moto GP und lehnt sich beim Design an den Look der aktuellen MotoGP-Maschinen von Alex Rins und Joan Mir an.

Neben einem Dekorset im MotoGP-Look tragen die Sondermodelle einen neuen Kennzeichenhalter, der auch die hinteren Blinker aufnimmt sowie einen zwei Kilogramm leichteren Endschalldämpfer von Akrapovic mit Karbon-Mantel. Neben dem klassischen blauen Look der MotoGP-Bikes sind auch die Farben Weiß sowie Mattschwarz zu haben. Letztere kann zudem mit Akzenten in Gelb, Blau oder Rot kombiniert werden. Insgesamt stehen so fünf Varianten zur Wahl.

Nur als A2-Version

Keine Wahl haben die Kunden wenn es um die Leistungsvariante geht. Die MotoGP-Sondermodelle werden nur in der A2-Version mit 48 PS und 63 Nm Drehmoment offeriert. Entdrosseln auf 114 PS und 81 Nm sollte aber technisch möglich sein.

Zu haben sind die Suzuki GSX-S 750 MotoGP-Modelle ab 9.499 Euro in der weißen Variante, ab 9.599 Euro in der blauen Version sowie ab 9.799 Euro für die Matt-Variationen.