In japanischen Medien kursieren derzeit Gerüchte um eine neue, schärfere Variante der Suzuki Katana. Erwartet uns schon bald eine R-Variante?

Gerüchten zufolge könnte es sich bei der gezeigten Suzuki Katana R um ein limitiertes Sondermodell handeln. Bei den Bauteilen greift das hier dargestellte Concept-Bike auf einige Komponenten der Suzuki GSX-R 1000 R zurück. So stammen beispielsweise die Federelemente, die Bremsen und die Elektronik aus dem Suzuki-Supersportler. Der Rahmen und der Motor könnten dabei aus der bereits bekannten Katana stammen. Dank des Elektronik-Updates könnte eine potentielle R-Variante mit mehr Power daherkommen. Zum Vergleich: Bei der Nennleistung gibt Suzuki bei der Standard-Katana knapp 150 PS bei 10.000/min an.

Sitzposition deutlich sportlicher

Schaut man sich die Seitenprofile der beiden Bikes an, fällt auf, dass die Sitzposition auf der Concept-R anders ist als auf der Standard-Variante. Bei der R-Variante sitzen die Stummellenker tiefer, wodurch die Sitzposition etwas gebückter und deutlich sportlicher ausfallen würde. Generell wirkt die R optisch aggressiver als die „normale“ Suzuki Katana.

Foto: Suzuki Zum Vergleich: Die Standard-Variante der Katana des Modelljahrs 2019.

Auspuff-Hersteller Yoshimura soll an der Entwicklung des Konzepts übrigens beteiligt gewesen sein, weshalb bei der Zeichnung eine komplette Auspuffanlage der Japaner verbaut zu sein scheint. Zumindest auf dem Endtopf ist das Yoshimura-Logo deutlich zu erkennen. Ansonsten handelt es beim hier gezeigten Konzept lediglich um Ideen unserer japanischen Kollegen von youngmachine. Ob eine solche Suzuki Katana R tatsächlich jemals umgesetzt wird, steht in den Sternen. Vielleicht erfahren wir bereits auf der diesjährigen EICMA in Mailand mehr über die Pläne von Suzuki.