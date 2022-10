Yamaha MT-125 für 2023 MT-125 mit TFT, Bluetooth und Traktionskontrolle

Im Cockpit des beliebten 125er-Naked Bikes von Yamaha, der MT-125, kommt ab dem Modelljahrgang 2023 ein TFT-Farbmonitor mit 5 Zoll (ca. 13 Zentimeter) Bildschirmdiagonale zum Einsatz. Dieses Display ist jenem, das die Yamaha MT-07 für 2023 bekommt, sehr ähnlich. Allerdings sind die Funktionsumfänge etwas reduziert.

5-Zoll-Farbmonitor und Bluetooth

Bei der MT-07 kann künftig zwischen zwei Anzeige-Layouts namens Street und Touring gewählt werden. Bei der MT-125 ist der Darstellungsmodus Street als Standard vorgegeben. Smartphone-Verbindung per Bluetooth mit Übernahme der Benachrichtigungen ist bei der Mt-125 möglich und dann werden ebenfalls Routen sowie diverse Fahrdaten aufgezeichnet. In Kombination mit der kostenfreien App Yamaha My Ride umfasst das sogar den technischen Status des Fahrzeugs.

Ebenfalls neu ist die Traktionskontrolle

Zudem rüstet Yamaha die MT-125 mit einer Traktionskontrolle, also mit einer Schlupfregelung aus. Damit ist die MT-125 der MT-07 voraus, die noch keine Schlupfregelung hat. Es gibt sogar noch weitere technische Details, mit denen die MT-125 sich von der MT-07 abhebt: Die 125er hat eine Antihopping-Kupplung, mit der die Bremswirkung des Motors begrenzt wird, um unbeabsichtigtes Blockieren des Hinterrads zu verhindern. Und im Einzylindermotor kommt eine variable Ventilsteuerung zum Einsatz – das ist in dieser Hubraumklasse bisher einzigartig, und es optimiert die Leistungsentfaltung.

Fahrwerk und Motor unverändert

Unverändert – wie das Fahrwerk – leistet der Motor der MT-125 die für Leichtkrafträder maximal zugelassenen 15 PS (11 kW) bei 10.000/min. Mit 11,5 Nm erreicht das Drehmoment seinen Höhepunkt bei 8.000/min. Auch an Fahrwerk, Karosserie und Design der MT-125 gibt es für 2023 keine Änderungen. Verfügbare Farbvarianten, voraussichtlich ab Mai 2023: Icon Blue, Cyan Storm und Tech Black. Den neuen Preis hat Yamaha noch nicht genannt. 2022 steht die MT-125 mit 5.449 Euro in der Preisliste. Eine preisgünstigere Pure-Ausführung mit dem alten LCD-Cockpit – wie bei der MT-07 – gibt es bei der MT-125 nicht.

Fazit

Nicht nur der MT-07, auch der MT-125 verpasst Yamaha für 2023 ein Upgrade in Form des 5-Zoll-Farbdisplays mitsamt Bluetooth und Konnektivitätsfunktionen. Dazu gibt’s hier noch eine Traktionskontrolle. Damit und mit der bereits vorhandenen variablen Ventilsteuerung sowie Antihopping-Kupplung ist die MT-125 das modernste Gesamtkonzept der MT-Baureihe.