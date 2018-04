Garmin nimmt Navigon vom Markt

Wie es mit Navigon weitergeht

Garmin hatte die deutsche Firma Navigon AG im Jahr 2011 übernommen und damit die eigene Expertise im Bereich GPS-Hardware um das Fachwissen der Würzburger im Bereich Software erweitert: Navigon, 1991 gegründet, gilt als Pionier im Bereich Navigationssoftware. Trotz der Namensänderung von Navigon in Garmin Würzburg GmbH wurden die Produkte seither auch weiterhin unter dem Namen Navigon vertrieben. Als Mitarbeiter von Garmin Würzburg und damit Teil von Garmin sollen sämtliche Mitarbeiter deshalb auch trotz des Aus von Navigon weiterhin am Standort Würzburg arbeiten. Nach Aussage von Garmin sollen sie zukünftig neuen Themenbereichen zugeordnet werden. So will Garmin sich in Zukunft vermehrt auf alternative Märkte konzentrieren und sich in den Bereichen OEM sowie PND (Personal Navigation Devices, also Navigationsgeräte für den Privatgebraucht) weiterentwickeln.