2 Motoren, 4 Zylinder, 1.300 Kubik, 100 PS: Royal Enfield Vita von CW Zon

Für die Yokohama Hot Rod Custom Show im Dezember 2025 sollten die japanischen Edelschrauber von Custom Works Zon eine ganz besondere Royal Enfield aufbauen. Auftraggeber: Royal Enfield selbst. International viel bestauntes Ergebnis dieser Kooperation ist ein Chopper namens Vita – mit 2 Motoren und insgesamt 4 Zylindern.

Royal Enfield Vita von Custom Works Zon aus Japan Als Basis für die Vita stand bei Custom Works Zon in Japan eine Royal Enfield Classic 650 zur Verfügung. Wobei es mehr als eine gewesen sein muss, denn die auffälligste Besonderheit an diesem Custombike ist der Antrieb – zusammengefügt aus 2 Motoren.

2 Motoren, 4 Zylinder, rund 1.300 Kubik und 100 PS Zweimal 2 Zylinder ergeben 4 Zylinder, und die beiden 650er-Motoren kommen zusammen auf rund 1.300 Kubik. Natürlich verdoppelt sich so auch das Leistungspotenzial, von 48 PS auf rechnerisch 96 oder rund 100 PS. Wohlgemerkt: luft-ölgekühlt, schön klassisch mit Kühlrippen – und hier zum thermischen Nachteil für die 2 hinteren Zylinder im Windschatten.

Kompakt arrangiert mit gemeinsamem 6-Gang-Getriebe Was so einfach und logisch klingt, sieht umso beeindruckender aus. Denn die 2 Motoren der Royal Enfield Vita von Custom Works Zon sind so eng wie möglich hintereinander angeordnet. Dabei halfen 2 Tricks: Erstens genügt ein gemeinsames, originales 6-Gang-Getriebe, und so konnte der vordere Motor quasi um das Getriebe gekürzt werden.

Der vordere Twin hängt höher im Chopper-Rahmen Zweitens hängt der vordere Motor der Royal Enfield Vita höher im eigens angefertigten Rahmen – was umso besser zu dessen Chopper-Layout passt. So können die Ansaugtrichter den Abgaskrümmern des hinteren Motors millimetergenau aus dem Weg gehen.

Offen laufender Primärtrieb per Kette Bei den wesentlichen Komponenten der Royal Enfield Vita handelt es sich um aufwendige Sonderanfertigungen von Custom Works Zon. Miteinander verbunden sind die 2 Motoren über einen offen laufenden Primärtrieb per Kette, von der vorderen zur hinteren Kurbelwelle.

Vierzylinder-Chopper mit Girder-Gabel Um dieses einzigartig arrangierte Vierzylinder-Triebwerk herum, tritt das Chopper-Fahrwerk der Royal Enfield Vita zunächst in den Hintergrund. Doch auf den zweiten Blick fallen weitere Besonderheiten auf. Vor allem die Vorderradaufhängung als Parallelogramm-Gabel (Girder) mit Doppel-Längslenker und Zentralfederbein, ebenfalls extrem kompakt ausgeführt von Custom Works Zon.

Übrigens Die Trapez-Gabel oder in dieser Ausführung die Parallelogramm-Gabel sind im Englischen als girder fork bekannt. Eine Neuinterpretation dieser Bauweise ist bei der Gold Wing von Honda im Einsatz. Der Duolever von BMW funktioniert ebenfalls nach diesem Grundprinzip, allerdings nach dem Hossack-Prinzip weiterentwickelt, mit effektivem Bremsnick-Ausgleich. 26-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad am Hardtail Konsequent Oldschool-Chopper sind das starre Rahmenheck (Hardtail) sowie die Durchmesser der Drahtspeichenräder: 18 Zoll hinten – und extragroße 26 Zoll vorn.

Stahl, Aluminium und Mahagoni-Holz Ebenfalls am Heck der Royal Enfield Vita, hinter dem Solo-Sitz in der Radabdeckung, ist der kleine Aluminium-Benzintank versteckt. Denn auf dem oberen Rahmenrohr, über den 2 Motoren, ist die klassische Tankposition vom Aluminiumgehäuse für die Elektronik belegt. Zusätzlich zu Stahl, Aluminium und Leder setzte Custom Works Zon sogar Mahagoni-Holz ein.

Royal Enfield Vita 1300 – Twin-Twin ohne Preis? Nach bisherigem Stand ist und bleibt die Royal Enfield Vita von Custom Works Zon ein Unikat, also ein Einzelstück. Wohl ein unverkäufliches, ein Preis ist bislang jedenfalls nicht bekannt. Ab circa 7.000 Euro gibt’s in Deutschland eine neue Royal Enfield Classic 650 – allerdings original, mit "nur" einem Motor.