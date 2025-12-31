Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Roller

Leicht, stark, günstig(?): Alte Briten-Marke mit neuem Offroad-Roller

Phelon & Moore Panthette X Adventure-Scooter
Leichter Offroad-Roller mit bis zu 24 PS

Die wiedererweckte britische Marke Phelon & Moore steigt in das wilde Geschäft der Offroad-Roller ein. Der Panthette X kommt als 125er, 250er und 300er.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.12.2025
Als Favorit speichern
Phelon & Moore Panthette X Adv Roller
Foto: Phelon & Moore

Nach Cruiser, Bobber, Naked Bikes und Enduros kommt noch ein Roller. Phelon & Moore feierte erst 2025 das Comeback und direkt als Vollsortimenter – also fast.

Der neue Panthette X will eindeutig im prestigereichen Segment der Offroad-Roller punkten. Mit seinem niedrigen Gewicht holt er den ersten Zähler.

Phelon & Moore Panthette X ist sehr leicht

Die erste Überraschung des neuen Phelon & Moore Panthette X ist sein Gewicht. Vollgetankt soll er nur 148 Kilo wiegen und damit 35 Kilo weniger als der Yamaha Xmax 300. Und selbst als 125er-Version wären es 19 Kilo weniger als beim Xmax 125, denn die zweite Überraschung ist: Es gibt den Panthette X in 3 Versionen.

Als 125er, 250er und 300er zu haben

Phelon & Moore bietet den neuen Panthette X direkt in 3 Leistungsklassen an. Basis ist immer der Stahlrahmen mit 41er-USD-Gabel, 120 Millimeter Federweg, Triebsatzschwinge aus Alu mit Stereo-Federbeinen mit 90 Millimeter Federweg und nicht so offroadigen Rädern mit Durchmessern von 14 Zoll vorn und 13 Zoll hinten.

Doch im Chassis sind 3 unterschiedliche Motoren zu haben:

  • als 125er mit 11,7 Nm bei 6.500/min und 12 PS bei 8.250/min
  • als 250er mit 23,5 Nm bei 5.000/min und 22 Ps bei 8.000/min
  • als 300er mit 25 Nm bei 5.000/min und 23,5 PS bei 8.000/min

Alle Einzylinder mit Euro 5+, Wasserkühlung, 4 Ventilen und 2 obenliegenden Nockenwellen. Antrieb wie bei Rollern gewohnt per Variomatik.

Viel Ausstattung selbst für den 125er

Da Euro 5+, muss ein ABS an Bord sein. Und selbst beim 125er baut Phelon & Moore im neuen Panthette X ein ABS ein, obwohl da ein kombiniertes Bremssystem (CBS) noch erlaubt wäre. Umso besser, denn das wertet selbst den A1-Roller auf.

Dito die reichhaltige Ausstattung: TFT-Display mit 7"-Diagonale, Connectivity und Mirror-Funktion, Griffheizung, einstellbarer Windschild, Reifendruckkontrollsystem, Handprotektoren und Schutzbügel.

Was kostet der neue Phelon & Moore Panthette X?

Das Problem des neuen Phelon & Moore Panthette X ist: Es gibt noch keine Preise für den deutschen Markt, da es aktuell keine Händler gibt. Doch sollte es diese Roller irgendwann bei uns geben, könnten sie in 3 Farben zu haben sein: "Artemisia Green", "Dover White" und "London Grey".

Die Preise dürften sensibel und attraktiv gewählt zwischen 3.500 Euro für den 125er und 5.000 Euro für den 300er liegen.

Fazit

Mehr zum Thema Roller