Leicht, stark, günstig(?): Alte Briten-Marke mit neuem Offroad-Roller

Nach Cruiser, Bobber, Naked Bikes und Enduros kommt noch ein Roller. Phelon & Moore feierte erst 2025 das Comeback und direkt als Vollsortimenter – also fast.

Der neue Panthette X will eindeutig im prestigereichen Segment der Offroad-Roller punkten. Mit seinem niedrigen Gewicht holt er den ersten Zähler.

Phelon & Moore Panthette X ist sehr leicht Die erste Überraschung des neuen Phelon & Moore Panthette X ist sein Gewicht. Vollgetankt soll er nur 148 Kilo wiegen und damit 35 Kilo weniger als der Yamaha Xmax 300. Und selbst als 125er-Version wären es 19 Kilo weniger als beim Xmax 125, denn die zweite Überraschung ist: Es gibt den Panthette X in 3 Versionen.

Als 125er, 250er und 300er zu haben Phelon & Moore bietet den neuen Panthette X direkt in 3 Leistungsklassen an. Basis ist immer der Stahlrahmen mit 41er-USD-Gabel, 120 Millimeter Federweg, Triebsatzschwinge aus Alu mit Stereo-Federbeinen mit 90 Millimeter Federweg und nicht so offroadigen Rädern mit Durchmessern von 14 Zoll vorn und 13 Zoll hinten.

Doch im Chassis sind 3 unterschiedliche Motoren zu haben:

als 125er mit 11,7 Nm bei 6.500/min und 12 PS bei 8.250/min

als 250er mit 23,5 Nm bei 5.000/min und 22 Ps bei 8.000/min

als 300er mit 25 Nm bei 5.000/min und 23,5 PS bei 8.000/min Alle Einzylinder mit Euro 5+, Wasserkühlung, 4 Ventilen und 2 obenliegenden Nockenwellen. Antrieb wie bei Rollern gewohnt per Variomatik.

Viel Ausstattung selbst für den 125er Da Euro 5+, muss ein ABS an Bord sein. Und selbst beim 125er baut Phelon & Moore im neuen Panthette X ein ABS ein, obwohl da ein kombiniertes Bremssystem (CBS) noch erlaubt wäre. Umso besser, denn das wertet selbst den A1-Roller auf.

Dito die reichhaltige Ausstattung: TFT-Display mit 7"-Diagonale, Connectivity und Mirror-Funktion, Griffheizung, einstellbarer Windschild, Reifendruckkontrollsystem, Handprotektoren und Schutzbügel.

Was kostet der neue Phelon & Moore Panthette X? Das Problem des neuen Phelon & Moore Panthette X ist: Es gibt noch keine Preise für den deutschen Markt, da es aktuell keine Händler gibt. Doch sollte es diese Roller irgendwann bei uns geben, könnten sie in 3 Farben zu haben sein: "Artemisia Green", "Dover White" und "London Grey".

Die Preise dürften sensibel und attraktiv gewählt zwischen 3.500 Euro für den 125er und 5.000 Euro für den 300er liegen.