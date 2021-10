BMW Motorrad Days 2022 Neuer Anlauf für Berlin-Premiere

Nach insgesamt 18 erfolgreichen Auflagen der BMW Motorrad Days in Folge in Garmisch-Partenkirchen sollte das weltweit größte Treffen rund um die Marke BMW Motorrad 2021 in Berlin stattfinden. Corona zwang 2021 allerdings zur Absage der Berlin-Premiere. Jetzt nehmen die Bayern einen neuen Anlauf. Die BMW Motorrad Days 2022 sollen am 2. und 3. Juli 2022 in Berlin steigen. Es wäre das erste Festival nach zwei Jahren Auszeit.

Die BMW Motorrad Days 2022 werden im Sommergarten der Messe Berlin, unmittelbar im Anschluss an das Pure&Crafted Festival, das am 1. Juli 2022 an gleicher Stelle stattfindet, ausgerichtet. "Das neue Konzept basiert darauf, sich mit den BMW Motorrad Days langfristig am BMW Werksstandort Berlin zu etablieren und dabei Synergien mit dem bereits bekannten und bewährten Pure&Crafted Festival zu nutzen. Es handelt sich jedoch auch weiterhin um zwei getrennte und voneinander unabhängige Veranstaltungen: BMW Motorrad ist Partner und Sponsor des Pure&Crafted Festivals, während wir die BMW Motorrad Days, das weltweit größte Kunden-Event der Marke, selbst veranstalten", erklärt BMW Motorrad-Chef Markus Schramm.

Neben Produktneuheiten, spektakulären Stunts, Motorsportprominenz, Probefahrtmöglichkeiten und vielem mehr erwartet die Gäste der BMW Motorrad Days am neuen Veranstaltungsort aber vor allem wieder eines: Partystimmung, garniert mit einem Schuss bayerischer Lebensart. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Steilwandfahren, Customizing-Ausstellungen und organisierte Touren.

Fazit

Nachdem 2020 und 2021 die BMW Motorrad Days durch Corona bedingt abgesagt werden mussten, soll im Juli 2022 endlich die Berlin-Premiere steigen.