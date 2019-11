Frog Helmhalter – nicht nur für Motorradhelme Klein, leicht und preisgekrönt

Jeder Helmträger kennt das – man nimmt den Kopfschutz ab und schaut sich um, wo der Helm abgelegt, aufgehängt, untergestellt werden kann. Ohne zu zerkratzen, ohne wegzurollen, ohne schmutzig zu werden. Hört sich nach einer Kleinigkeit an? Ist es auch. Deshalb gibt es jetzt eine kleine Lösung dafür: Der Helmhalter Frog aus Polyurethan.

Helmhalter mit und ohne Klebefläche

Es gibt ihn für die Hosentasche in der Ausführung ohne Klebefläche. Eine andere und für die meisten wohl nachhaltigere Lösung ist der Helmhalter mit Klebefläche – entweder auf der Innenseite für die Befestigung am Helm direkt, oder an der Außenseite für die Befestigung an einem festen Platz an der Garderobe, in der Garage oder wo auch immer.

Frog Helmhalter

Angst um die Helmoberfläche muss dabei laut Hersteller keiner haben, der leistungsstarke Acrylatkleber kommt von 3M, dem Hersteller, der sich auch um die Klebeflächen der GoPro-Kameras kümmert. Wer den Frog direkt am Helm platzieren möchte, kann zwischen oben und hinten wählen. Dann den Schwerpunkt ermitteln – hierfür den Helm am besten am Riemen halten –, den ausgewählten Punkt reinigen, die Schutzfolie der Klebefläche abziehen und den Frog fest an den Helm drücken.

Preis und Verfügbarkeit

Der Helmhalter ist um die sieben Zentimeter lang und an der dicksten Stelle etwas höher als einen Zentimeter. Entworfen und entwickelt wurde er von einem Start-up aus Barcelona, die für das Produktdesign bereits den A'Design Award einheimsten. Auf kickstarter.com, einer großen Crowdfunding-Plattform, läuft derzeit eine Kampagne zum Frog. Für zehn Euro gibt es im Januar 2020 einen Early Bird Frog, ab Februar dann die normale Auslieferung für 15 Euro das Stück. Ab zwei Exemplaren gibt’s Mengenrabatt – interessant für alle, die den Helmhalter, farblich abgestimmt, gleich für mehrere Helme oder Ablageorte nutzen möchten.