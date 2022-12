Italjet Dragster #e01 Electric für 2023 Erster Elektro-Dragster von Italjet

Seit Ende der 1990er-Jahre gibt es die Dragster-Scooter mit Achsschenkellenkung, die seitdem den exotischen Markenkern für die italienische Marke Italjet bilden. Neue Dragster-Modelle werden im Italjet Style Center in Castel Guelfo di Bologna entwickelt, unter der Leitung von Massimo Tartarini, dem Sohn des einstigen Firmengründers Leopoldo Tartarini.

Der erste Elektro-Dragster

Ursprünglich wurden die Italjet Dragster von giftigen Zweitaktmotoren mit bis zu knapp 180 Kubik sowie knapp 20 PS angetrieben, später von diversen Viertaktmotoren. Das künftige Topmodell, den Dragster 500 GP mit 43 PS und Sechsgang-Fußschaltung, präsentierte Italjet auf der EICMA 2022. In dessen medialem Schatten stand jedoch ein weiteres neues Modell: der Dragster #e01 Electric – der erste Elektro-Dragster von Italjet.

Dragster #e01 Electric mit 12 kW für über 130 km/h

Bisher nannte Italjet nur wenige Eckdaten zum neuen #e01 Electric. Immerhin, ganz wesentlich, die Spitzenleistung: 12 kW. Das entspricht 16,3 PS. Dauer-Nennleistung sind 6 kW, entsprechend rund 8,2 PS. Bis über 130 km/h Topspeed sollen damit möglich sein. Vor allem aber quicke Beschleunigung mit 360 Nm Drehmoment aus dem Stand, gleichermaßen typisch für elektrische Antriebe und für Dragster. Für die Batteriekapazität werden 4,91 kWh genannt, zur Reichweite zwischen 90 und 180 Kilometer, je nach Geschwindigkeit. Abhängig von Ladestrom und Ladeleistung ist die Ladedauer, hier angeblich zwischen 30 Minuten und 5,5 Stunden. Der elektrische Antrieb scheint vom ebenfalls neuen Felo FW-06 und somit indirekt von Kymco aus Taiwan übernommen zu werden.

Typisches Italjet-Dragster-Fahrwerk

Mit dem schön offen liegenden Stahl-Gitterrohrrahmen und der einarmigen Achsschenkellenkung vorn ist der #e01 Electric fahrwerksseitig ein echter Italjet Dragster. Die Räder sind in den Formaten 120/70-12 sowie 140/60-13 hinten zumindest ein bisschen größer als bei anderen Rollern dieser Leistungskategorie. Auch das Hinterrad wird von einer Einarmschwinge geführt, und so kommt das sternförmige Design der Aluminiumguss-Räder optimal zur Geltung. Innerhalb der Hinterradaufhängung läuft offen ein Zahnriemen-Endantrieb. Die beiden Federbeine vorn und hinten sind voll einstellbar, und die beiden Scheibenbremsen, mit 200 Millimetern Durchmesser vorn sowie 190 Millimetern Durchmesser hinten, werden von einem ABS überwacht. Mit den von Italjet genannten 150 Kilogramm ist der #e01 Electric vergleichsweise leicht. Weitere Eckdaten: 1.350 Millimeter Radstand, 770 Millimeter Sitzhöhe.

Geplant für die zweite Jahreshälfte 2023

In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der neue Italjet Dragster #e01 Electric in den Handel kommen. Zusätzlich zu den Modellen Dragster 125 und Dragster 200 mit Verbrennungsmotoren und ähnlichen Leistungsdaten (9,2 kW/12,9 kW). Von diesen beiden Modellen verkaufte Italjet nach eigenen Angaben bis Ende 2022 rund 7.000 Exemplare. Preise: ab 6.199 Euro (Stand November 2022). Was der Dragster #e01 Electric kosten soll, dazu hat Italjet noch keine Angaben gemacht.

Fazit

Elektrische Antriebe mit ihrem starken Drehmoment und entsprechend heftiger Beschleunigung aus dem Stand sind prädestiniert für Dragster. Also auch für die Dragster-Scooter von Italjet. Den Anfang mit 12 kW Spitzenleistung und über 130 km/h Höchstgeschwindigkeit soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 der Italjet Dragster #e01 Electric machen. Den Preis nannte Italjet noch nicht.