Kellermann Jetstream Lauflichtblinker Miniblinker Atto bekommt Winglets

Neue Produkte von Kellermann erscheinen nicht sehr oft. Aber wenn das Unternehmen aus Aachen was Neues bringt, will man damit – zurecht – an der Spitze des Wettbewerbs stehen. Jüngstes Werk ist der Lauflichtblinker Jetstream, der mindestens 150 Euro pro Stück kostet und den Trend zu Lauflichtblinkern konsequent aufnimmt.

Kellermann

Kellermann Jetstream

Der neue Jetstream basiert in seiner Grundform auf dem Miniblinker Atto. Dessen Gehäuse erweitert Kellermann um einen schmalen Flügel aus Alu, in dem 16 zusätzliche LEDs das Lauflicht bilden. Kellermann möchte mit der sehr starken Leuchtkraft der Segmente die Sicherheit beim Überholen und Abbiegen erhöhen. Verbaut werden die LEDs zusammen mit der Steuerung in einem Alugehäuse, das nur 98 Millimeter lang ist. Der schwingungsabsorbierende Sockel hat einen M8x20 Millimeter-Gewindestab zum Befestigen. Verkabelt werden kann der Jetstream nur in 12 Volt-Gleichspannungs-Bordnetzen.

Jetstream als Kombinationsleuchte

Wer den Atto kennt, der weiß, dass der wohl derzeit der kleinste Kombiblinker auf dem Markt ist: Blinker, Brems- und Rücklicht in einem. Auf ein zusätzliches Rücklicht kann so verzichtet werden. Und ja: Der Jetstream ist ebenfalls als 3-in-1-Kombi zu haben. An der Baugröße ändert sich nichts. Nur am Preis: Als reiner Blinker kostet der Jetstream 149,95 Euro. Als Kombileuchte werden 159,95 Euro verlangt. Verfügbar ist der neue Kellermann Jetstream ab April 2022.

Fazit

Kellermann legt nach: Mit dem Jetstream präsentieren die Aachener einen modernen Lauflichtblinker, der auf dem bekannten Atto basiert und mit einem Flügel erweitert wurde. Wahlweise als Blinker für vorn und hinten oder als Kombileuchte nur für hinten, starten die Preise ab 149,95 Euro.

Eine breite Auswahl an weiteren Angeboten im Bereich Blinker finden Sie hier bei ebay, gebraucht oder sofort kaufbar.