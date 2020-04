Leserwahl Best Brands 2020 Teil 3 Die besten Marken aus weiteren sieben Kategorien

Aus insgesamt 22 Kategorien habt ihr die Best Brands gewählt. In Teil 3 präsentieren wir euch die Ergebniss zu den folgenden sieben Kategorien: Reifen, Rucksäcke, Stiefel, Textilkleidung, Versicherungen, Werkzeuge und Zubehör/Umbauten.

45.178 Leser haben an der Leserumfrage zu den Best Brands 2020 teilgenommen – danke dafür! Ihr konntet alle Marken ankreuzen, deren Produkte euch überzeugen. Aus dieser Befragung entstand eine Rangfolge. Die am häufigsten genannte Marke in der jeweiligen Kategorie wurde Best Brand 2020. Im Folgenden seht ihr die Ergebnisse aus den Kategorien Reifen, Rucksäcke, Stiefel, Textilkleidung, Versicherungen, Werkzeuge und Zubehör/Umbauten.

In Teil 1 seht ihr die Gewinner und Top 10-Platzierungen der Kategorien Auspuffe, Biker-Jeans, Bremssysteme, Fahrwerks-Tuning, Filialisten, Gepäcksysteme/Koffer, Handschuhe und Helme.

In Teil 2 präsentieren wir euch die Gewinner und Top 10-Platzierungen folgender Kategorien: Kettensprays/Reinigungs-/Pflegemittel, Kommunikationssysteme, Lederkleidung, Navigationssysteme, Öle/Schmiermittel sowie Onlineshops und Protektoren.

Reifen

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Reifen: Metzeler

Hier hat sich richtig was zusammengebraut. Hatte Metzeler die Leserwahl im vergangenen Jahr noch ganz locker gewonnen, ist die Luft an der Spitze trotz eines neuen Slicks, eines sehr sportlichen Straßenreifens und eines Tourers dünn geworden. Vor allem hat Continental einen gewaltigen Satz nach vorn gemacht und hängt Michelin und Pirelli fast im Nacken. Alle Marken in den Top Ten haben Federn lassen müssen, nur Conti nicht. Wie wir wissen, können die Hannoveraner nicht nur im Trockenen, sondern auch im Regen über die Straße bügeln. Auch der von unserer MOTORRAD getestete Enduro-Reifen ContiTrailAttack 3 erhielt 2019 durchweg Lob. In der Alltagswertung, auf der Landstraße und in punkto Veschleiß hängte er die Konkurrenz ab. Solche Ergebnisse mögen Besitzer kraftvoller Adventure-Tourer.

Rucksäcke

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Rucksäcke: SW-Motech

Viel Stauraum muss er haben, gut gepolstert soll er sein, robust und wasserdicht. Am besten noch mit reflektierenden Streifen versehen. Fertig ist der Rucksack. Reicht fürs erste. Alles andere ist Luxus. Dank dieser Tatsache kletterte SW-Motech mit einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis innerhalb von vier Jahren vom sechsten auf den ersten Platz in der Beliebtheit bei den MOTORRAD-Lesern. Die großen Marken kommen aber alle gut weg, obwohl bis auf die deutschen Beutel von Touratech und Ortlieb alle in Fernost gefertigt werden.

Stiefel

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Stiefel: Daytona

Einmal Daytona, immer Daytona. Wenn Helmut Frey mit einem Schuhkarton durchs Fahrerlager läuft, kommt da nicht irgendjemand, sondern eine Instanz. Unter den Stiefelherstellern ist er gemeinsam mit seinem Bruder Reinhard eine lebende Legende. Ihre Kreationen sind auf der Rennstrecke wie auch im Alltagsbetrieb unkaputtbar. Sie haben sich immer auf Stiefel für Motorradfahrer konzentriert, sonst nichts. Deshalb haben sie auch die besten. Insofern kann das Votum seit nunmehr 15 Jahren gar nicht anders ausfallen. Auch die Platzverhältnisse hinter dem Dauersieger sind längst geklärt und unverändert.

Textilkleidung

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Textilkleidung: Held

Der Klassensieg ging zum sechsten Mal in Folge an die Firma Held. Sie knackte in diesem Jahr als einziger Mitstreiter die 40 Prozent-Hürde. Rukka fiel wieder drunter und hält dort das Niveau mit Dainese. Von Held gab es 1991 die ersten Textiljacken für Motorradfahrer. Die Sicherheit wird heutzutage durch D3O-Protektoren in den Schultern und Ellenbogen unterstützt. Das Material enthält intelligente Moleküle, die sich frei bewegen, sodass es weich und flexibel ist. Bei einem Aufprall verhärtet es sich in Sekundenbruchteilen und absorbiert die Aufprall-Energie.

Versicherungen

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Versicherungen: HUK Coburg

Die HUK Coburg konnte ihre Führungsposition ausbauen. Es hat sich rumgesprochen, dass hier auch Biker viel Service zum vernünftigen Preis bekommen. Im Ernstfall ist die Schadensabwicklung ziemlich unkompliziert und der Versicherer ist mit Zweigstellen so gut aufgestellt, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Manche Dinge lassen sich eben doch nur im Gespräch klären und nicht per e-Mail oder Telefon. Die sparsame Online-Tochter auf dem zweiten Rang bietet das nicht, schont dafür den Geldbeutel. Der ADAC punktet als Dritter mit seinen Gelben Engeln auf der Straße, die bei Pannen helfen. Aber Motorradfahrer sind empfindlich: Auch hier richtet sich der größte Teil aller Angebote an Autofahrer und gut bezahlen lässt sich der ADAC den Service auch.

Werkzeuge

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Werkzeuge: Hazet

An Hazet geht der 15. Sieg in Folge. Die Werkzeuge sind deutsche Wertarbeit. Das Familienunternehmen führte noch vor dem Zweiten Weltkrieg als erster Betrieb in Europa die Nickel-Chrom-Beschichtung zum Oberflächenschutz von Handwerkzeugen ein. Wer Hazet kauft, der hat was fürs Leben. Beispiel gefällig? Da wäre mit der neuen Feinzahn-Umschaltknarre ein echter Kraftprotz. Die 116 mm kurze Viertelzoll-Version ist mit einem maximalen Drehmoment von 120 Nm fast doppelt so belastbar wie es die DIN verlangt. Solche guten Stücke sollten in der Familie bleiben und selbst dabei die Erben genau ausgesucht werden. Hazet ist offizieller Partner des Nürburgrings und des Porsche Carrera Cup. Diese Beiden verlassen sich auch nur auf gestandene Exemplare und ticken hier nicht anders als Motorradfahrer. Aber auch Gedore ist gefragt und liegt exakt auf dem Vorjahreslevel in der Beliebtheitsskala. Gedore hat in Remscheid viele Arbeitsplätze geschaffen. Nach den Firmengründern wurde sogar eine Siedlung benannt. Proxxon trägt es mit Fassung, hat trotzdem viele Freunde und bietet den Kunden eine solide Grundausstattung zum fairen Preis an. Das honorierten unsere MOTORRAD-Leser mit dem dritten Platz.

Zubehör/Umbauten

Best Brand 2020-Sieger in der Kategorie Zubehör/Umbauten: Wunderlich

Hier blieb fast kein Stein auf dem anderen. Die Hitliste der begehrtesten Anbieter wurde kräftig durcheinander gewirbelt. Wunderlich hat Touratech trotz anhaltenden Steilflugs vom Thron gestoßen und noch eine Schippe mehr draufgelegt. Das kürzlich von Sinzig nach Grafschaft-Ringen umgesiedelte Unternehmen ist auf BMW spezialisiert und macht das so gut, dass selbst aus einem biederen Modell ein Hingucker werden kann. Der Zubehörkatalog gibt es jedenfalls her und BMW-Fahrer gibt es bekanntermaßen ebenfalls reichlich. Aus dem Rheinland weht ein frischer Wind. Das alles passiert zum 35. Gründungsjubiläum von Wunderlich in diesem Jahr. Touratech schlägt deshalb nicht wirklich weniger Sympathie entgegen. Allerdings musste LSL das Podium verlassen. In der Versenkung verschwunden ist Givi, letztes Jahr noch auf dem siebten Platz gesichtet. Dafür residiert alpha Technik wieder in den Top-Ten.