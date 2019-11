Motosola Solardach für Elektroroller

Reichweite ist bei rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen immer ein Thema. Generell gilt: mehr ist besser. Auch die chinesische Firma Motosola hat sich dazu Gedanken gemacht und das Solardach zum Nachrüsten entwickelt.

Dach bietet Schutz und generiert Strom

Konzipiert ist das Solardach für die Verwendung an Elektrorollern, an denen es sich auch leicht nachrüsten lassen soll. Ein Dach auf einem Motorroller? Was für europäische Augen und Ohren exotisch anmutet, ist auf asiatischen Märkten durchaus bereits gängig. Wobei diese bislang ausschließlich als Wetter- und Sonnenschutz dienen. Motosola macht sich das Roller-Dach zu Nutze. Das dünne Kunststoffdach wird mit zahlreichen ultraflachen Solarmodulen bestückt. Das komplette Dach dann auf filigranen Trägern vorne am Beinschild oder auch an der Verkleidungsscheibe sowie dem Heck verstrebt. Je nach Modell kann das Dach bei abgestelltem Roller auch an Scharnieren aufgehängt und nach dem Sonnenstand ausgerichtet werden.

Motosola

Motosola bietet aktuell zwei Leistungsvarianten mit 100 und 150 Watt an. Im Bestfall sollen sich über die Solarzellen bis zu eine kWh Zusatzstrom täglich erzeugen lassen. Geeignet sind die Motosola-Solardächer für Elektroroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 55 km/h. Preise nennt Motosola nicht, sucht aber nach internationalen Vertriebspartnern. In Europa dürften die Solardächer an Rollern aber dennoch in naher Zukunft kaum anzutreffen sein.