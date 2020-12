Indian erweitert sein Angebot Indian Motorcycle-Zubehörkollektion für Hunde

Indian Motorcylces bringt zum Jahresausklang eine eigene Kollektion an Hundeaccesoires auf den Markt. Das neue Sortiment ist ab sofort bei jedem Indian Motorcycle Händler erhältlich.

Die Hunde-Kollektion bietet von Bandanas und T-Shirts für modebewusste Vierbeiner, über Halsbänder, Leinen und Spielzeug bis hin zum Schüsselset alles, was Hund- und Herrchen- oder Frauchenherz höher schlagen lässt.

Das Hundehalsband aus Leder für Zwergpinscher Brutus ist mit weichem, schnelltrocknendem Neopren für eine bequeme Passform gefüttert und weist zur Sicherheit silbern reflektierende Einfassungen auf. Per Schnalle lässt sich die Halsbandlänge über fünf Stanzlöcher anpassen und der D-Ring ist mit einer eingravierten Logoplakette versehen. Das Halsband ist in zwei Größen erhältlich. Die Halsbandgrößen sind S/M (2,5 cm breit x 31cm-40cm) und L/XL (3,5 cm breit x 41 cm – 50 cm). Die passende Leine ist ebenfalls aus weichem, schwarzem Leder und so gefertigt, dass sie auch größeren Hunden als Brutus standhalten soll. Der Griff ist mit Neopren gefüttert, um dem Besitzer Komfort zu bieten und die Leine verfügt über eine gefederte Schnalle mit geprägtem Markenzeichen. Die Leine ist zwei Zentimeter breit und 160 Zentimeter lang.

Für einen coolen Indian Motorcycle-Style an Yorkshire-Terrier Zeus sorgen die beiden Bandana-Sets in schwarz oder rot mit unterschiedlichen Grafiken und einem sich wiederholenden Muster aus dem Indian-Markenlogo. Erhältlich in den Größen S/M (40cm Seitenlänge, quadratisch) und L/XL (50cm Seitenlänge, quadratisch).

Für kühlere Tage gibt's für Dackel Waldi T-Shirts aus 100 Prozent Baumwolle in Rot oder Schwarz mit unterschiedliche Logoaufdrucken. Erhältlich in drei Größen S, M, L.

Schäferhund Hasso bei Laune halten die Indian Motorcycle Quietsch-Bälle. Im 5er-Pack erhältlich sind sie aus einem robusten Tennisballmaterial mit eingebautem Quietscheball hergestellt und sollen im Wasser schwimmen.

Für Dobermann Bello bietet die Kollektion das Kauspielzeug mit Indian Motorcycle Logo aus 100 Prozent Naturkautschuk. In klassischer Knochenform die perfekte Form zum Schleudern, Zerren und Kauen, sieben Zentimeter breit und 18 Zentimeter hoch.

Bernhadiner Manfred nimmt sein Pull Toy in Form eines Indian Motorcycle Tank überall hin mit. Die robusten Seile sollen dafür sorgen, dass Zahnfleisch und Zähne sauber und gesund bleiben. Der Tank hat an jedem Ende sternförmige Löcher, um ihn (den Tank) mit Leckerlis füllen können. Insgesamt 18 Zentimeter groß.

Für das beim Toben verdiente Futter bietet Indian ein 2er-Set aus Hundenäpfen aus Edelstahl an. Jeder Napf im Set hat ein aufgedrucktes Logo, einen Gummiboden und glänzt mit einer polierten Oberfläche. Das Set umfasst zwei Größen: 610 ml und 910 ml.

Fazit

Auch wenn es sich leicht spöttisch liest, der Einfallsreichtum Indians seine Kunden über den besten Freund des Menschen weiter und stärker an sich zu binden, verlangt Respekt. Nicht nur hat die Company aus Minnesota die Idee dazu gehabt, sondern auch gleich eine komplette Kollektion entworfen, zur Marktreife gebracht und in ihr internationales Vertriebsnetz eingespeist. Sauber.