SW-Motech veranstaltet Motorradkino Motorradkino am 5. Juni in Marburg

250 Tickets werden verlost, Valentin Müller wird mit seinem Reisevortrag "Island mit dem Motorrad" zu Gast sein, Gäste sind auf Moppeds und in Autos willkommen.

Am Freitag, den 5. Juni lädt SW-Motech zum Motorradkino nach Marburg ein. Im Autokino Marburg wird Valentin Müller – besser bekannt als Valle on Tour – den Reisevortrag "Island mit dem Motorrad" halten. Mit dem Motorradkino möchte SW-Motech ein wenig für die Einschränkungen der vergangenen Wochen und für das abgesagte Open House 2020 entschädigen, das eigentlich am Wochenende vom 5. bis 7. Juni stattgefunden hätte.

2 Personen auf dem Bike oder im Auto

Für die Open-Air-Veranstaltung wurden zwischen SW-Motech und den örtlichen Behörden folgende behördliche Auflagen festgelegt: "Auf dem Sattel ihres Motorrades oder im Sitz ihres Autos können die Zuschauer den über zweistündigen Reisevortrag mit spektakulärem Filmmaterial von Valle on Tour genießen. Im Rahmen des Filmabends können die Besucher auch Fragen an Valentin Müller stellen.", so die Information von SW-Motech.

Die Anzahl der kostenlosen Tickets ist auf 250 Stück begrenzt. Hier könnt ihr noch bis zum 1. Juni an der Verlosung teilnehmen. Die Besucher können mit dem Motorrad oder mit dem Auto an der Veranstaltung teilnehmen. Das Ticket gilt für das jeweilige Fahrzeug und mit jedem Fahrzeug erhalten maximal 2 Personen Einlass. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und die Tickets werden von SW-Motech unter allen Interessenten am 2. Juni ausgelost.

Einlass zum SW-MOTECH Motorradkino ist am Freitag, den 5. Juni ab 19, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr und das Ende ist für spätestens 23 Uhr geplant. Die Veranstaltung findet auf dem Messeplatz in Marburg in der Afföllerstraße statt.

Für 2021 hat SW-MOTECH bereits einen neuen Termin für das Open House festgelegt: Es wird im kommenden Jahr vom 11. bis 13. Juni stattfinden.