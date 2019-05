Der VW Cityskater wird bereits in Serie produziert und mit „We Share“-Aufklebern versehen. Viel mehr ist aber noch nicht über die E-Scooter-Pläne des Automobilherstellers bekannt.

VW möchte also höchstwahrscheinlich ins E-Scooter-Vermietgeschäft einsteigen. Ob der Dienstleister, der die Kennzeichnung der E-Tretroller derzeit vornimmt, auch der Partner für das Verleihsystem wird, wollte VW gegenüber dem Handelsblatt noch nicht bestätigen. An konkreten Mikromobilitätsprojekten sei man dran, „derzeit gibt es allerdings noch keine Entscheidung“, so der Automobilkonzern.

VW-Scooter mit 15 km Reichweite

Entwickelt wurde der Cityskater für die „erste/letzte Meile“, also beispielweise von zuhause zur S-Bahn-Haltestelle oder von der Bushaltestelle ins Büro. Der E-Scooter stellt maximal 350 Watt Leistung bereit und wiegt laut Hersteller 15 Kilogramm, die Reichweite soll rund 15 Kilometer betragen. Er ist zusammenklappbar, wobei die Lenkstange im gefalteten Zustand als Tragegriff fungiert. Fahrbereit misst der VW E-Scooter 850 Millimeter in der Länge und 1.170 Millimeter in der Höhe, zusammenklappt ist er nur noch 330 Millimeter hoch.

Foto: VW Neigt der Fahrer die Lenkstange nach vorne, beschleunigt der E-Scooter, zieht er sie nach hinten, wird gebremst.

Per elektrisch angetriebenem Hinterrad geht es mit dem Cityskater vorwärts. Zwei Trittbretter bilden die Stehfläche – für jeden Fuß eines. Neigt der Fahrer die Lenkstange nach vorne, beschleunigt der E-Scooter, zieht er sie nach hinten, wird gebremst. Gelenkt wird per Gewichtsverlagerung.

Der dreirädrige VW-Scooter soll eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen. Laut Hersteller ist der 200-Watt-Lithium-Ionen-Akku an einer herkömmlichen Steckdose in einer Stunde zu 50 Prozent aufgeladen, was einer Reichweite von 7,5 Kilometern entspräche.